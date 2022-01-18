«خطوة على الطريق الصحيح»..ولاء التمامي: قرارات الرئيس بشأن الأجور أنصاف للمواطن والطبقة العاملة

/673337/خطوة-على-الطريق-الصحيحولاء-التمامي-قرارات-الرئيس-بشأن-الأجور-أنصاف-للمواطن-والطبقة-العاملة

أثنت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، على قرارات الرئيس عبدالفتا ح السيسي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور واعتماد علاوتين للقطاع الخاص والعام.

دوت الخليج

وقالت النائبة ولاء التمام، عضو مجلس النواب:" كل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحديثه يأتي في إطار دعم المواطن البسيطة.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة تمثل منحى إيجابي للمواطن فيما يتعلق بتحسين الأجر المعيشي مستقبلا.

ولاء التمامي: قرارات الرئيس بشأن الأجور أنصاف للمواطن والطبقة العاملة

وأكدت النائبة ولاء التمامي إلى أن ذلك الإجراء يساهم فى استكمال الحياة الكريمة للمواطن المصرى في كل المجالات وكذلك دفع عجلة الإنتاج ويزيد من القدرة على الضخ الإنتاجي في العديد من المصانع والشركات.

وأشارت إلى مثل تلك القرارات تؤكد ان مصر تسير فى الطريق الصحيح نحو بناء وطن قوى وان الاصلاح الاقتصادى يعود على المواطن وان تلك القرارات تساهم بشكل معنوى في المواطن الساعي إلى الرزق مضيفة:" دفعة معنوية وإنسانية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص".

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.