«انتظروا».. بلقيس تشوق الجمهور لمفاجآت جديدة خلال الفترة المقبلة

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دوت الخليج

بلقيس عبر الانستجرام

ونشرت بلقيس عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة لها بإطلالة مميزة معلقة عليها: "يسعدني أن أعلن لكم عن اختياري سفيرة.. هذه الشراكة مميزة وانتظرونا في مفاجات قادمة".

بلقيس فى ليالي الرياض

من ناحية أخرى، تستعد المطربة اليمنية بلقيس، لإحياء حفل غنائي فى "ليالى أوايسس"، بالمملكة العربية السعودية بموسم الرياض، يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 يناير الجارى، ويشاركها فى الحفل المطربة السعودية وعد، والمطرب العراقى وليد الشامى.

طرحت الفنانة بلقيس أحدث أغنياتها باللهجة المغربية التى تحمل اسم "صابرة"، منذ ساعات على موقع يوتيوب، وتم تصوير الأغنية فيديو كليب فى إحدى القرى بجبال الأطلس بدولة المغرب مع المخرج عبد الرفيع عبديوي.

وتناقش بلقيس من خلال الكليب أزمة الأمية من خلال تجسيدها لشخصية إحدى بنات قرى جبال الأطلس بالمغرب. وتعاونت بلقيس فى أغنية "صابرة " مع الملحن مروان أصيل ومع الشاعر الغنائى يونس آدم والموزع الموسيقى أمين رحمون، وتعتبر هذه الأغنية هى ثالث أعمالها باللهجة المغربية بعد أغنية "la vie" وأغنية "تعالى شوف".

الشعب المغربي يتفاعل مع صابرة

نالت أغنية "صابرة" للفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، صدى إيجابيا بعد أن طرحتها قبل أيام على قناتها الخاصة على "يوتيوب"، حيث تصدرت "الترند".

كشفت الفنانة بلقيس، تفاصيل أغنيتها الجديدة "صابرة"، وهي أحدث أغنياتها باللهجة المغربية بعد تصدرها تريند YouTube عقب طرحها واقترابها من تحقيق 5 مليون مشاهدة حتى الآن.

بلقيس وتصريحتها عن التمثيل

وقالت بلقيس في تصريحات لبرنامج "Top Trending" الأغنية كانت متسجلة بداية عام 2021 ولم أتوقع نجاحها على مستوى عالمي في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، ولكن توقعت نجاحها في المغرب".

وأضافت: "أركز على قضايا المجتمع في أعمالي وفكرة الكليب واقعية عن قصة حب من طرف واحد في جبال الأطلس وتنتهي بالفشل، والكواليس كانت ممتعة رغم درجة الحرارة التي تم التصوير فيها فكانت أقل من الصفر.

بسؤالها عن رغبتها في دخول عالم التمثيل، أجابت: "الفكرة موجودة وأنا جاهزة نفسي أمثل وعندي طاقة كبيرة جدا في التمثيل، ولو بقيت قدام الكاميرا أعتقد أني هنجح وهقدر أقنع الناس، بس دي خطوة كبيرة لكن المهم أن العمل اللي هقدمه يستحق أني أسيب الغناء كام شهر عشان أركز على الشخصية التي أقدمها".