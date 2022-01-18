/673344/علاء-قريطم-السيسي-حريص-علي-تطوير-التعليم-في-مصر-وتعيين-30-ألف-مدرس-سنويا-تهدف-للارتقاء-بالمنظومة

ثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه، مؤكدأ أن الرئيس يشعر بالمواطن المصري البسيط ويعكس حرصة علي حل ازمة تعين الـ 36 الف معلم بهدف الارتقاء بالمنظومة التعينية والاستفادة بعناصر الخبرة في ظل الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

وقال قريطم في تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين اليوم، إن المعلم يعتبر محورا أساسيا في النهوض بالمنظومة التعليمية في إطار خطة الدولة لبناء الجمهورية الجديدة ، التي شرعت الدولة في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة،، مضيفاً أن الرئيس السيسي انتصر للمعلمين بعدما أن فتح البرلمان أزمة التعين المدرسين والنقص الشديد في المدارس قائلا ان الرئيس الإنسان يولي اهتماماً شديدا بالعملية التعلمية.

علاء قريطم: السيسي حريص علي تطوير التعليم في مصر

وأشاد قريطم ، بتوجيهات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، مؤكد ان الرئيس دائما ما يسعي الي توفير حياة كريمة للمواطنين.

رفع الحد الأدنى للأجور

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي: برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.