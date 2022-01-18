/673346/كأس-أمم-أفريقيا-زيمبابوي-تتقدم-على-غينيا-بهدفين-في-الشوط-الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة غينيا أمام زيمبابوي بتقدم الأخير بنتيجة 2/0، ضمن لقائات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم منتخب زيمبابوي شوط أول كبير حيث هاجم بقوة على مرمى غينيا، بعدما ودع البطولة بشكل رسمي ولا يوجد فرصة لتأهله كمركز ثاني.

وأفتتح موسونا الأهداف في الدقيقة 26، ثم عزز كاهاتشي بالهدف الثاني في الدقيقة 43، ليصعب من مهمة غينيا نحو العودة في المباراة، إلا إذا تغير مستواهم في شوط اللقاء الثاني.

تشكيل غينيا:

حراسة المرمى: علي كيتا

خط الدفاع: عصمان كانتي، محمد كامارا، إبراهيما كونتي، إبراهيما سيسي

خط الوسط: ماريبا كومارا، مامادو كاني، إيسياغا سيلا

خط الهجوم: نابي كيتا، سوري كابا، خوسي كانتي

تشكيل زيمبابوي:

حراسة المرمى: تلبرت شومبا

خط الدفاع: بيتر مدوهوا، تاباني كاموسوكو، جيرالد تاكوارا، غودنوز موريرا

خط الوسط: نيفر تيجري، بروس كانغوا، كوداكوشي ماهاشي

خط الهجوم: أدميرال موسكوي، أدميرال موسكوي، كتوليدج موسونا

الظهور بشكل جيد".

عمرو السولية: هدف منتخب مصر الفوز بكأس أمم أفريقيا.. ومباراة السودان صعبة

تحدث عمرو السولية لاعب منتخب مصر، قبل مواجهة السودان في كأس أمم أفريقيا والمقرر إقامتها غداً الأربعاء.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة السودان "هدفنا التتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا من أجل إسعاد الجماهير المصرية، ونلعب دائما من أجل اللقب والمستوى يرتفع بشكل مستمر".

وتابع "من يتحدث على مباراة السودان بأنها ستكون سهلة فهذا أمر خاطئ، فهم لديهم فرصة الصعود للدور القادم أيضا ونحترم المنتخب السوداني ونلعب على الفوز فقط".

وواصل "نريد تقديم مباراة جيدة من أجل الصعود للدور القادم، والأهم التركيز في كل مباراة بعيداً عن الأدوار القادمة".

نتيجة مباراة مصر وغينيا بيساو

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.

وحاول المنتخب المصري أن يفتتح التسجيل بلعب أكثر من عرضية خطيرة من عمر كمال الذي تألق خلال أحداث الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى كيروش عدة تغييرات بدخول تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، مع محاولات من تحسين الأداء وتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 69 أحرز محمد صلاح هدف مصر الأول بعد تمريرة متقنة من عمرو السولية، ليسكنها صلاح في الشباك على يسار حارس غينيا الذي لم يستطيع التصدي للكرة القوية