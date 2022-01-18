/673347/تزامنا-مع-فترة-الامتحانات-سمية-الخشاب-للطلبة-متقارنوش-نفسكم-بحد

وجهت الفنانة سمية الخشاب كعادتها، رسالة لطلبة الجامعات تزامنا مع فترة الامتحانات والضغوطات التي يستقبلونها خلال العام الدراسي، مشيرا إلى أن المقارنة هي العامل الرئيسي للضغط والتي يجب أن نتخلى عنها.

دوت الخليجيرصد رسالة سمية الخشاب عبر تويتر لطلبة الجامعات

وكتبت سمية الخشاب عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «حبايبي متقارنوش نفسكم بحد، احنا بنشوف الناس من برا بنفتكر انهم حياتهم احسن بكتير مننا بس هما بيبقوا مخبيين حاجات يمكن اصعب من اللي عندنا، دايما اعرفوا انه كلنا اتخلقنا عشان نتعب مفيش حد "مرتاح"».

سمية الخشاب على إنستجرام

يشار إلى أن الفنانة سمية الخشاب شاركت الجمهور مؤخرًا بمجموعة صور لها بجانب الهضبة عمرو دياب أمام إحدى الشواطيء الساحلية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام، وظهرت سمية الخشاب خلال الصور بفستان أزرق عاري الكتف، بجانب الهضبة الذي ارتدى تشيرت أسود مع نضارة شمسية لكلاهما، وظهرا في أحضان بعضهما البعض.

كما استطاعت الفنانة سمية الخشاب أن تلفت نظر الجمهور في الساعات القليلة الماضية من خلال وصلة رقص مثيرة شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، لتنهال عليها التعليقات المعبرة عن إعجابهم بها وبأدائها، في إشارة منهم أنها تشبه الفنانة فيفي عبده.

وظهرت سمية الخشاب خلال الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "ياهناه" للهضبة عمرو دياب، لليؤيدها عدد كبير من الجمهور على ذلك والبعض الأخر شببها بسلك طريق الفنانة والراقصة الشهيرة فيفي عبده.

سمية الخشاب ومحمد رمضان في وصلة رقص مثيرة بالجونة

وكانت قد كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن فيديو جمع الفنان محمد رمضان بالفنانة سمية الخشاب في وصلة رقص مثيرة أثناء احتفاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي لللعام السابق.

وظهرت الخشاب خلال الفيديو الفنانة سمية الخشاب وترتدي فستانًا أسود اللون و«رمضان» مرتديًا قميصا متعدد الألوان ويترقصان مع بعضهم على أنغام إحدى الأغنيات بمهرجان الجونة ثم سرعان م التف رمضان لالتقاط الصور مع اثنين من جمهوره تاركا سمية ترقص بمفردها.