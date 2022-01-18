/673350/التعادل-السلبي-يحسم-لقاء-سيراميكا-وطلائع-الجيش-بكأس-الرابطة-المصرية

انتهت أحداث مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، بالتعادل السلبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد أحداث المباراة، على عدة تغيرات في صفوف سيراميكا في الشوط الثاني من اللقاء، ولكن في الجانب المقابل لم يجري طارق شوقي أي تغيرات.

وبهذا التعادل يحصد سيراميكا كليوباترا، نقطة ويده، ويواصل صدارته على المجموعة الثالثة، بعد الفوز في الجولة الأولى على فاركو برباعية.

في حين يستمر طلائع الجيش في المركز الثالث، برصيد نقطتين، بعد حصد نقطة في الجولة الماضية أمام غزل المحلة، في تعادل إيجابي بهدف مقابل هدف.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: مصعب البطاط – عبد الله محمود- سيف تقا – خالد صبحي.

خط الوسط: كوامي بونسو – محمود نبيل- محمد توني محمد إبراهيم – ايفانزمنساه.

خط الهجوم : باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

عامر عامر – وليد عبد المنعم – أحمد محسن – محمد حسن – بلال السعيداني- ونيفول كوبينا – مصفي ميسي – حسام محمد – شادي حسين.

نتيجة مباراة سيراميكا وفاركو

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا، وفاركو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، لصالح فريق سيراميكا، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الرابطة.

وسجل رزقي حمرون لاعب فاركو الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 20 من عمر المباراة، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 44.

بينما أحرز سيف تقا لاعب سيراميكا كليوباترا الهدف الأول لفريقه في الدقيقه 54 من عمر المباراة، وأضاف زميله محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

وأضاف باسم مرسي لاعب سيراميكا كليوباترا الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 65، قبل أن يسجل زميله شادي حسين الهدف الرابع في الدقيقة 93.

نتيجة مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الرابطة.

وسجل كريم الطيب لاعب فريق طلائع الجيش هدف فريقه في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل يحيى حامد لاعب غزل المحلة في الدقيقة 46.