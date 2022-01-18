/673351/برلمانى-يهنئ-الأخوة-المسيحين-بمناسبة-عيد-الغطاس-ستبقي-مصر-نموذجا-في-التسامح

وقال عضو مجلس النواب بصادق مشاعر المحبة يسعدني أن أبعث بخالص التهانى القلبية إلى الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الغطاس والي البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية.

برلمانى يهنئ الأخوة المسيحين بمناسبة عيد الغطاس ستبقي مصر نموذجا في التسامح

وأضاف محمود قائلا : ستبقي مصر بترابط أبنائها نموذجاً فى التسامح والمحبة والوحدة الوطنية التي تفخر بها بلادنا طوال تاريخها .. ستبقي مصر نسيجًا وجسدًا واحدًا، وطنا للوسطية وقبلة للمحبة والسلام .. أدام الله المحبة التي تجمع قلوبنا ، مختتما «كل عام وأنتم بخير عيد ميلاد مجيد»

وقدم عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير بمناسبة احتفالات عيد الغطاس التي تعكس دلالات عبقرية الشعب المصري، في الإخاء والمحبة والتعايش الإنساني بين أبناء الرسالات السماوية، وإنني أدعو الله في هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر”.

على جانب أخر، وجه نائب محافظ قنا خلال الاجتماع بضرورة قيام كافة الجهات العاملة والمسئولة عن ملف التقنين ‏بالتنسيق والتعاون فيما بينها وبإشراف مسئولي منظومة التقنين بالمحافظة لسرعة الانتهاء من النسبة المتبقية من ‏الطلبات ، مع ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل لجان منظومة التقنين و أتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة تجاه كل من يتقاعس عن أداء دوره في المنظومة، مشددا علي رؤساء القري بضرورة تشجيع المواطنين ‏على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين وتوفيق اوضاعهم طبقا للقانون، ، كما وجها باتخاذ الإجراءات القانونية ‏ضد غير الجاديين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة. ‏

على جانب أخر ترأس اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا موسعا لعرض المقترحات وتحديد المشروعات المزمع تنفيذها خلال المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى " حياة كريمة " المقرر انطلاقها في يوليو المقبل ، جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة والعميد وليد عطالله المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا و محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق وعدد من ضباط القوات المسلحة ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز المستهدفة .