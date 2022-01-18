«نفسية عيالكم مش لعبة».. سمية الخشاب توجه رسالة شديدة اللهجة لأولياء الأمور

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نصحت الفنانة سمية الخشاب، أولياء الأمور في مجموعة رسائل شديدة اللهجة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعدم الضغط على أولادهم خلال فترة الدراسة والامتحانات ومقارنتهم بأقاربهم وأصدقائهم الذين يرونهم أنجح وأقصر تفوقا.

دوت الخليج يرصد رسائل سمية الخشاب لأولياء الأمور عبر تويتر

وكتب سمية الخشاب عبر موقع «توتير»: «ياريت اولياء الامور والاهل ميضغطوش علي عيالهم ويعملوا المقارنات دي زي "شوفي بنت خالتك شاطره ازاي وجايبه كام" أو "شوف ابن عمك بيشتغل فين وانت فاشل" و "ياريتك زي فلان" عشان انتوا الاهل شايفين الناس دي من برا ومتعرفوش انه بنتكم او ابنكم ممكن يبقوا مميزين في حاجه تانيه اكتر منهم».

وأضافت: «ياريت الاهل ميشدوش علي عيالهم لو جابوا تقدير قليل او درجات مش كويسه عشان مش كل اللي جابوا تقديرات عاليه او الدرجات النهائيه بقوا حاجه!!! نفسيه عيالكم مش لعبه وهما دول المستقبل».

واختتمت حديثها موضحة التأثير النفسي على الأبناء من موقف أولياء الأمور السلبي تجاهم: «عشان لما تبوظوا نفسيتهم بتيجوا تندموا فالاخر وعلي فكره هما بيبينوا انه عادي بس الحاجات دي بتأثر فيهم جدا وممكن تقلل ثقتهم في نفسهم او توصلهم انهم يكرهوا نفسهم ويكتئبوا وكل ده اصلا علي مفيش، لان اكيد عندهم حاجه مميزه وافضل من الحاجه اللي عند الناس اللي بتقارنوهم بيهم».

نصيحة سمية الخشاب للطلبة خلال فترة الامتحانات

ووجهت الفنانة سمية الخشاب كعادتها، رسالة لطلبة الجامعات تزامنا مع فترة الامتحانات والضغوطات التي يستقبلونها خلال العام الدراسي، مشيرا إلى أن المقارنة هي العامل الرئيسي للضغط والتي يجب أن نتخلى عنها.

وكتبت سمية الخشاب عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «حبايبي متقارنوش نفسكم بحد، احنا بنشوف الناس من برا بنفتكر انهم حياتهم احسن بكتير مننا بس هما بيبقوا مخبيين حاجات يمكن اصعب من اللي عندنا، دايما اعرفوا انه كلنا اتخلقنا عشان نتعب مفيش حد "مرتاح"».

سمية الخشاب على إنستجرام

يشار إلى أن الفنانة سمية الخشاب شاركت الجمهور مؤخرًا بمجموعة صور لها بجانب الهضبة عمرو دياب أمام إحدى الشواطيء الساحلية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام، وظهرت سمية الخشاب خلال الصور بفستان أزرق عاري الكتف، بجانب الهضبة الذي ارتدى تشيرت أسود مع نضارة شمسية لكلاهما، وظهرا في أحضان بعضهما البعض.

كما استطاعت الفنانة سمية الخشاب أن تلفت نظر الجمهور في الساعات القليلة الماضية من خلال وصلة رقص مثيرة شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، لتنهال عليها التعليقات المعبرة عن إعجابهم بها وبأدائها، في إشارة منهم أنها تشبه الفنانة فيفي عبده.

وظهرت سمية الخشاب خلال الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "ياهناه" للهضبة عمرو دياب، لليؤيدها عدد كبير من الجمهور على ذلك والبعض الأخر شببها بسلك طريق الفنانة والراقصة الشهيرة فيفي عبده.