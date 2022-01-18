/673353/مدرب-السودان-لا-نخشى-مواجهة-مصر-رغم-فارق-المستويات-والحظوظ-متساوية

أكد برهان تية، المدير الفني لمنتخب الودان، أن مباراة منتخب مصر ستكون صعبة وهامة للغاية في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر "نريد تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب مصر غداً ونطمح في التواجد في الدور القادم في الكان الأفريقي".

وتابع "المباراة أمام مصر لن تكون صعبة والحظوظ متساوية من أجل تحقيق الفوز، وسوف نحترمهم بشكل جيد وهم من أفضل منتخبات القارة الأفريقية".

وواصل "قمنا بدراسة لاعبي منتخب مصر قبل المباراة المرتقبة ولديهم عدد كبير من اللاعبين المميزين، ولكن لدي أيضا بعض اللاعبين القادرين على صناعة الفارق".

واختتم "إذا فزنا على مصر سيكون لنا الفرصة في التواجد في البطولة فترة مقبلة وأثق في قدرات لاعبي منتخب السودان على تحقيق هذا الأمر، وكل الاحتمالات واردة في المباراة القادمة".

كارلوس كيروش: نحترم السودان وهدفنا التأهل للأدوار الإقصائية في كأس أمم أفريقيا

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر أن الجميع مستعد لتقديم مباراة جيدة وممتازة أمام السودان في كأس أمم أفريقيا.

وأضاف كيروش خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة السودان "لدي ثقة كبيرة في لاعبي منتخب مصر من أجل تقديم مباراة عالمية والفوز على السودان قبل التواجد في الأدوار القادمة الصعبة".

وتابع "لدي تركيز شديد من أجل اختيار التشكيل الأفضل لمباراة السودان القادمة ونحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة والهدف دائما تقديم بطولة جيدة".

وواصل "بالطبع سعيد بعدم وجود أي حالات كورونا داخل معسكر منتخب مصر وأتمنى أن يستمر الأمر حتى نهاية البطولة، ونستعد لمباراة السودان وتحقيق الفوز والتأهل للدور القادم".

واختتم "قدمنا مباراة جيدة أمام غينيا بيساو ونتمنى أن يستمر الأداء الممتاز خلال المباراة القادمة أمام السودان ونريد الظهور بشكل جيد".

عمرو السولية: هدف منتخب مصر الفوز بكأس أمم أفريقيا.. ومباراة السودان صعبة

تحدث عمرو السولية لاعب منتخب مصر، قبل مواجهة السودان في كأس أمم أفريقيا والمقرر إقامتها غداً الأربعاء.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة السودان "هدفنا التتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا من أجل إسعاد الجماهير المصرية، ونلعب دائما من أجل اللقب والمستوى يرتفع بشكل مستمر".

وتابع "من يتحدث على مباراة السودان بأنها ستكون سهلة فهذا أمر خاطئ، فهم لديهم فرصة الصعود للدور القادم أيضا ونحترم المنتخب السوداني ونلعب على الفوز فقط".

وواصل "نريد تقديم مباراة جيدة من أجل الصعود للدور القادم، والأهم التركيز في كل مباراة بعيداً عن الأدوار القادمة".