/673354/بإطلالة-سوداء-منى-زكي-تروج-لمسلسلها-الجديد-أصحاب-ولا-أعز

شاركت الفنانة منى زكى متابعيها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بأحدث جلسة تصوير لها باللون الأسود، تزامنًا مع عرض مسلسلها الجديد " اصحاب ولا اعز" على شبكة نتفليكس.

دوت الخليج

منى زكى تتالق امام عدسة الكاميرا

ونشرت منى زكى عبر موقع "انستجرام" عدد من الصور بإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانا أسود اللون مصنوعة من قماش " القطيفة"، وتركت شعرها منسدلا مع مكياج صريح وجرىء أبرز ملامحها.

وتعد هذه الجلسة من أجل الترويج لفيلم "أصحاب ولا أعز"، والذي سيعرض على أحد المنصات الإلكترونية.

منى زكي على غلاف هاربر بازار

من ناحية أخرى،وقع الإختيار على منى زكي لتتألق على غلاف هاربر بازار أريبيا لهذا العدد؛ لكونها أمرأة مؤثرة بشكل إجابي في المجتمع المصري، ولها دورها التوعوي في مجالات مختلفة، وتشغل منصب سفيرة النوايا الحسنة التابعة لليونيسف، وتدعم قضايا المرأة والطفولة بكل الأشكال.

وتعد مجلة هاربر بازار الأمريكية واحدة من أقدم مجلات الموضة والتجميل في العالم، حيث نُشر أول عدد لها سنة 1867، أسستها شركت هيرست، ونشرت فروعها في أماكن كثيرة حول العالم، منها الوطن العربي.

وهي مجلة أسبوعية تهتم بالأزياء النسائية، ودائمًا ما تنتقى الفتيات والسيدات اللواتي سيظهرن على غلافها، فتهتم بالجانب الثقافي لهذه السيدة ومدى تأثيرها على الجمهور.

هذا كت كتبته المجلة الامريكية عن منى زكي

صرحت المجلة الامريكية على صورة منى زكي: "هناك نوع من التفاؤل يأتي مع مستهل العام الجديد، إثارة التطلع إلى المجهول؛ والعيش لملء الصفحات البيضاء... وهذا الشيء تبنته نجمة الغلاف #منى_زكي عندما تصدرت دور البطولة في فيلم #أصحاب_ولا_أعز" - الفيلم العربي المنتظر لهذا العام - نحتفل بهذه العقلية في صفحات عدد يناير 2022 من #هاربرز_بازار_العربية.

من كلمات السباحة الأولمبية السورية يسرى مارديني، اللاجئة التي شاركت في ألعاب طوكيو 2020؛ إلى رؤية أخصائية علم النفس الإكلينيكي الدكتورة صالحة أفريدي حول كيفية الانطلاقة في بداية جديدة هذا العام الجديد؛ وأفضل الكتب التحفيزية لمساعدتك في الحفاظ على قراراتك وغير ذلك الكثير، انقري على الرابط الموجود في البايو واكتشفي طريقة بازار العربية لكيفية الانطلاقة في عام 2022 بجرعة مناسبة من المغامرة والمتعة."

وأضافت المجلة على صورة أخرى لها:"نجحت #منى_زكي بالرغم من التزامها الكبير بعملها في تحقيق التوازن بين نجاحها في مهنة التمثيل وضمان عدم تأثير الشهرة على زواجها الذي اقترب من عامه العشرين من الممثل الشهير #أحمد_حلمي وحياتهما الشخصية مع أطفالهما الثلاثة. "أعتقد أننا نشكّل مصدر الدعم الأول لبعضنا البعض بفضل عملنا في نفس المجال، لأننا نتفهم طبيعة ومتطلبات هذا النوع من العمل، مما يساعدنا على توفير بيئة صحية للعائلة" وعن صعوبة تأقلم الأطفال الثلاثة مع شهرة والديهما، تقول زكي: "تدرك ابنتي الكبرى، ليلي، التي تبلغ من العمر 18 عاماً الآن، وضعنا الاجتماعي، لكن لا يزال من الصعب على سليم ويونس فهم معنى الشهرة بالرغم من أنهما يعرفان بأنني ممثلة، فهما لا يدركان مفهوم هذه المهنة وأبعادها بعد". اقرؤوا المزيد عبر الرابط في البايو."