/673355/إنبي-يتعادل-مع-غزل-المحلة-بدون-أهداف-في-كأس-الرابطة-المصرية

انتهت مباراة إنبي أمام غزل المحلة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت معظم مجريات المباراة في وسط الملعب، حيث حاول كل فريق على إستحياء أن يهدد مرمى الأخر، ولكن لم ينجحوا في التسجيل خلال اللقاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد سيراميكا كليوبترا للنقطة رقم 4، بينما أصبح رصيد غزل المحلة نقطتين.

تشكيل إنبي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد حامد – محمد إسماعيل – خالد رضا

خط الوسط: أحمد العجوز – مصطفى جمال – جرجس مجدي – عبد الرحمن عماد – دينو بيتر – فتحي السيد

خط الهجوم : جون ايبوكا

تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: محمد فتح الله - خالد سامي - محمد السيد بازوكا - إيهاب سمير

خط الوسط: هاني عادل - أشرف السيد - هشام بلحة - أحمد النادري

خط الهجوم : إبراهيم كونيه - عبده يحيى

نتيجة مباراة الزمالك وفاركو

حقق فاركو الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 2/0، على ملعب "الاسكندرية”، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

وبدأ فاركو المباراة بقوة وسجل الهدف الأول عن طريق عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة برأسية قوية، ثم حاول، الزمالك العودة ولم ينجح لينتهب الشوط الأول بتقدم فاركو بهدف نظيف.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى الزمالك بعض التغييرات ولكنهم لم ينجحوا من تعديل النتيجة، لتحتب ركلة جزاء في الدقيقة 86 ليسجلها أحمد مودي، ليحقق فاركو فوز هام وغالي على الزمالك في ظل غياب أكثر من لاعب من القلعة البيضاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد فاركو لثلاثة نقاط، بينما توقف رصيد الزمالك عن نقطة وحيده.

تشكيل الزمالك أمام فاركو

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - عبدالله جمعة

خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – يوسف إبراهيم”أوباما” – إسلام جابر - محمد أوناجم- رزاق سيسيه

خط الهجوم: يوسف أسامة

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

السيد عطية - محمد حمدي – أحمد زكي - محمد حسام "بيسو" - حمدي علاء - سيف جعفر – ماجد هاني – سيد محمد عبدالله - حسام أشرف