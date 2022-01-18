/673359/برلمانى-يهنئ-الأقباط-بعيد-الغطاس--المصريين-بكافة-طوائفهم-في-رباط-الي-يوم-القيامة

هنأ البرلمانى أحمد عبد الماجد الأحمر ، نائب حزب الشعب الجمهورى عن محافظة قنا وأمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وكافة أقباط مصر في الداخل والخارج، بمناسبة عيد الغطاس .

وقال الأحمر ، في بيان صدر اليوم، إن مصر شهدت في السنوات الأخيرة الماضية العديد من المحاولات الخسيسة بغرض التفرقة بين المسلمين والأقباط، وجميعها باءت بالفشل، مُؤكدًا أن المصريين بكافة طوائفهم في رباط إلى يوم القيامة، ولن تنجح أي مؤامرات تستهدف الوقيعة بين المصريين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

برلمانى يهنئ الأقباط بعيد الغطاس : المصريين بكافة طوائفهم في رباط الي يوم القيامة

وأشار قائلا : إن المصريين جميعا نسيجا واحدا لا فرق فيهم بين مصري وآخر، داعيا الله أن يديم المحبة والسلام والأمن على كل المصريين ومؤكدا أن روابط الأخوة تجمع كل المصريين ولا أحد يستطيع أن يقترب منها.

كما أكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن المسلمين والمسيحيين جميعًا على قلب رجل واحد وأخوة في وطن واحد.

برلمانى يهنئ الأقباط بعيد الغطاس

على جانب أخر وفي نفس السياق قدم النائب مصطفي محمود مصطفي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد العطاس .

وقال عضو مجلس النواب بصادق مشاعر المحبة يسعدني أن أبعث بخالص التهانى القلبية إلى الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الغطاس والي البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية .

وأضاف محمود قائلا : ستبقي مصر بترابط أبنائها نموذجاً فى التسامح والمحبة والوحدة الوطنية التي تفخر بها بلادنا طوال تاريخها .. ستبقي مصر نسيجًا وجسدًا واحدًا، وطنا للوسطية وقبلة للمحبة والسلام .. أدام الله المحبة التي تجمع قلوبنا ، مختتما «كل عام وأنتم بخير عيد ميلاد مجيد»

وقدم عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير بمناسبة احتفالات عيد الغطاس التي تعكس دلالات عبقرية الشعب المصري، في الإخاء والمحبة والتعايش الإنساني بين أبناء الرسالات السماوية، وإنني أدعو الله في هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر”.