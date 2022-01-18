الرعاية الصحية تطلق حملة «اعرف أكتر» للتوعية بخدمات التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، حملة توعوية تحت شعار «اعرف أكتر»، للتعريف بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، ودور هيئة الرعاية الصحية فى تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمنتفع بالمنظومة داخل المحافظات الثلاث التابعين للهيئة (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).





وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان، أن الحملة «اعرف أكتر» تهدف إلى توعية كافة المواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فيما ترد كافة المنشورات التوعوية للحملة والتى سيتم نشرها على الصفحة الرسمية للهيئة على موقع الفيسبوك، وكذلك على كافة منصات التواصل الاجتماعى، على كافة التساؤلات التى تتوارد فى أذهان المواطنين سواء عن آليات الاشتراك بمنظومة التأمين الصحى الشامل، والخدمة الطبية المقدمة داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة بالمحافظات، وآليات التواصل والتعامل مع المنتفعين للحصول على الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة العالمية.

وتابعت: المنشورات التوعوية المقرر نشرها على شكل أسئلة وإجابات بشكل مبسط عبر منصات التواصل الاجتماعى الرسمية للهيئة، تجيب عن أكثر التساؤلات التى وردت من المواطنين على رقم الكول سنتر المجانى 15344، ومنها حزم خدمات هيئة الرعاية الصحية المتوفرة بكل محافظة تابعة للهيئة حتى لا يتحمل المواطن عبء السفر خارج محافظته للحصول على العلج، والأوراق المطلوبة للتسجيل بالمنظومة الجديدة، وطرق الاشتراك بالمنظومة، وكذلك آليات إدارة المنظومة الجديدة التى تشمل فصل الخدمة عن مصادر تمويلها عن آليات الرقابة عليها، وهو ما يضمن استمرارية جودة مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وهو ما يحققه تكامل دور الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى إدارة المنظومة الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أهمية الحملات التوعوية بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل، والتى من المقرر أن تمتد لتشمل كافة المصريين بحلول عام 2030، وذلك بناء على تكليفات القيادة السياسية بضغط الجدول الزمنى لتطبيقها فى غضون 10أعوام بدلا من 15 عام، مؤكدا أن خلق نظام تأمينى يضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، هو حلم لطالما راود عقول الجميع، وبدأ يتحقق على أرض الواقع الآن بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

وأضاف السبكى، أن الحملة التوعوية ستكون من خلال منصات التواصل الاجتماعى وصفحة الفيسبوك الرسمية الخاصة بالهيئة، وعلى حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعى الرئيسية وموقعها الإلكترونى على الإنترنت، والتى تعد منصات وافية بالمعلومات والخدمات الطبية والتوعوية عن خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمرتادى مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت، وهى الأقرب لكل مواطن مصرى، وذلك يسهم بدوره فى تحسين جودة الحياة الصحية للمصريين.

وأشار إلى أن توفير المعلومة الصحيحة للمواطنين من مصدرها من أكثر وسائل بناء جسور الثقة بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنتفعيها، مؤكدا أن من حق المواطن أن يعرف الخدمات الطبية وتكلفتها ودور الدولة المصرية فى تحمل العبء المالى من على كاهل المواطنين سواء باشتراكات زهيدة أوبالمجان لغير القادرين، وهو ما يضمنه نظام التأمين الصحى الشامل، ويؤكده مستوى رضاء المنتفعين عن الخدمة الطبية المقدمة والذى وصل إلى نسبة تتخطى الـ 91%.