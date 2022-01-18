جدة - نرمين السيد - وجاءت درجات الحرارة كالتالى : وأكدت الهيئة فى بيانها، أنها تتوقع سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صقيع وأمطار.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء (بيان بالدرجات) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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