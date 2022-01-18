يوم القيامة اقترب .. دار الإفتاء ترد على صورة موعد الساعة

جدة - نرمين السيد - وبحسب دار الإفتاء فإن الصورة "مفبركة"، فلم يصدر مثل هذا التصريح عن دار الإفتاء المصرية. ونال التكذيب مئات التعليقات خلال دقائق معدودة، حيث اعتبر أحدهم أن كثرة الأخبار المكذوبة على لسان الدار والتلفيق لدار الافتاء المصرية فى هذه الأيام، إنما تنبه العقل إلى إدراك الملفقين لأهمية الدار لدى كافة المسلمين، وأخذها بذمام أمور الفتوى على مستوى العالم، كما ينبأ بإدراك الملفقين لثقة المستفتيين والمتابعين للدار، إلى حد يصعب وصفه.

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