خرائط رقمية بالمساجد.. الأوقاف تدخل عصر التحول التكنولوجى

جدة - نرمين السيد - حضر توقيع البروتوكول، المهندس سمير مصطفى الشال الوكيل الدائم، والمهندس على عبدالمجيد منوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة، والمهندس السيد عبدالعظيم نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق، والمهندس خالد سيد أمين نائب رئيس الهيئة لشئون الخرائط، ومحمد عبدالله الزق رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، والمهندسة داليا محمد صديق مدير إدارة المشروعات، وأحمد عزب مدير مكتب رئيس الهيئة، وعبدالحميد عمر رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والأستاذة راندا صلاح محمود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والمهندسة غادة عبدالحليم محمد مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفنى، وعلاء حلمى محمد مدير عام الشئون المالية، والمهندس أحمد زعتر مساعد مدير عام النظم والتطبيقات، وعدد من وسائل الإعلام.

وفى كلمته، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن التعاون بين وزارة الأوقاف وهيئة المساحة مثمر ومتواصل ومستمر، حيث تم إصدار أكبر أطلس وقفى فى العالم فى 92 مجلدا لحصر أراضى هيئة الأوقاف المصرية، بالتعاون بين كل من وزارة الأوقاف ووزارة الاتصالات والهيئة المصرية العامة للمساحة، مؤكدا أن البروتوكول الذى يتم توقيعه اليوم يهدف إلى رفع إحداثيات جميع المساجد وملحقاتها تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية طبقا لنظام الإحداثيات الجغرافية العالمية، وهذه مرحلة أولى سيعقبها مراحل أخرى من رقمنة خرائط المساجد وملحقاتها.

ومن جهته، قدم المهندس على عبدالمجيد منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة على توقيع هذا البروتوكول مؤكدا أن وزارة الأوقاف سباقة فى تحديث ما يتبعها من أصول وممتلكات وأراض فى عصر الرقمنة، وحريصة على مواكبة العصر بتحديث ممتلكاتها، ورفع إحداثياتها، وتحقيق الحوكمة المطلوبة لأصولها والتى تؤكد عليها الدولة المصرية فى عصر الرقمنة.

وشرح وزير الأوقاف للإعلاميين فلسفة مشروع صكوك الإطعام مؤكدا أنه عمل وطنى وشرعى وإنسانى بامتياز، حيث يدخل الفرحة والسرور على الأسر الأولى بالرعاية، وأنه بعد النجاح الكبير فى مشروع صكوك الأضاحى، حيث استطعنا فى العام الماضى جمع ما يزيد عن 140 مليون جنيه صكوك أضاحى، ترجمت إلى 1453 طن لحوم أضاحى، حيث كان من أفضل الأعوام تنفيذا.

وأوضح أن الوزارة بدأت البروتوكول الأول فى مشروع صكوك الإطعام بحوالى 1000 طن لحوم يتم توزيع 100 طن منها كل شهر، مؤكدا أن هذه الكمية هى مرحلة أولى نستهدف تعظيمها مستقبلا، وأكد أننا بدل أن كنا نذهب إلى بعض الأسر مرة واحدة فى العام فى مشروع صكوك الأضاحى يمكن أن تكون لدينا فى المستقبل القريب قاعدة بيانات مدققة نصل من خلالها للأسر الأكثر احتياجا شهريا بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بعملية الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن بعد الحماية الاجتماعية أحد أهم أبعاد الحفاظ على الأمن القومى، فالوطن لكل أبنائه وبهم جميعا.

وأشار إلى أن مشروع صكوك الأضاحى يتميز هذا العام بإضافة اللحوم البلدية إلى جانب اللحوم السودانية والتى تمتاز بجودة عالية، وأن قيمة الصك هذا العام 2200 جنيه، بزيادة فى سعر الصك هذه السنة بنسبة 10 % عن العام الماضى، حيث بلغت قيمة الصك 2100 جنيه، وأن الوزارة خصصت 10 آلاف صك من اللحوم البلدى سعر الصك 3800 جنيه للراغبين فى ذلك.

وفى ختام اللقاء أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المهندس على عبدالمجيد منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة نسخة من كتاب الله (عز وجل)، ونسخة من المجموعة الثانية من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، مشيرا إلى أن وزارتى الأوقاف والثقافة بصدد الإعداد للاحتفال بمئوية سلسلة "رؤية" للفكر المستنير بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثالثة والخمسين، حيث تم إصدار (100) مؤلف ضمن سلسلة "رؤية" سواء "رؤية" للفكر المستنير أم المترجمة أم "رؤية" للنشء، وذلك فى أقل من ثلاث سنوات على إطلاق هذه السلسلة.