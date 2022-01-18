عاجل.. السيسى يعزى محمد بن زايد فى ضحايا هجوم مطار أبو ظبى

جدة - نرمين السيد - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اتصال هاتفى، التعازى للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فى ضحايا الهجوم الغادر، الذى وقع بالقرب من مطار أبوظبى الدولى.





وعبر الرئيس عن إدانة مصر حكومة وشعبا لهذا العمل الإرهابى من قبل ميليشيات الحوثى الذى استهدف أراضى دولة الإمارات الشقيقة، مؤكدا سيادته دعم وتضامن مصر لدولة الإمارات وما تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الإماراتى الشقيق. وشدد الرئيس السيسى على ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومى المصرى، امتدادا للعلاقات الاخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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