«المعلمين» تشيد بقرار الرئيس لتعيين مدرسين جدد سنويًا وإقرار الحافز

وجهت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيهاته للحكومة، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
وأكد أن القرار يهيئ لضخ دماء جديدة فى العملية التعليمية ويمنح فرصة لشباب الخريجين بالعطاء والعمل من أجل وطننا الغالي.
وثمن نقيب المعلمين قرار الرئيس باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجمالية إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، بما يضمن تحسين الأوضاع المالية لهم بشكل مناسب.
وأكد الزناتى أن القرارات الجديدة فى صالح العملية التعليمية وحل جذري لنقص المدرسين ودعم جهود تطوير التعليم، التى تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية خاصة أن المعلم عنصر رئيسى فى معركة رفع الوعى لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن، لما له من تأثير كبير بين طلابه.
وأوضح الزناتى أن دور المعلم يبقى هو العنصر الرئيسى فى تطوير التعليم، ويحقق جهود الدولة فى التطوير.
وأضاف الزناتى أننا جميعا نعول على دور المعلم الإيجابى فى دعم القيم الوطنية والأخلاقية فى نفوسهم، بجانب تطوير المناهج بما يخلق جيل مبدع قادر على حمل راية الوطن ، فى ظل الجمهورية الجديدة التى تضع بناء الإنسان على رأس أولوياتها.
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