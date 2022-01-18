الرئيس السيسى لـ"بن زايد": مصر تدين العمل الإرهابى من قبل ميليشيات الحوثى

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث قدم الرئيس تعازيه لأخيه الشيخ محمد بن زايد في ضحايا الهجوم الغادر الذى وقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي.

وعبر الرئيس عن إدانة مصر حكومة وشعباً لهذا العمل الإرهابي من قبل ميليشيات الحوثى، الذي استهدف أراضي دولة الإمارات الشقيقة، مؤكداً دعم وتضامن مصر مع دولة الإمارات وما تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الإماراتي الشقيق، مشدداً على ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومي المصري، وذلك امتداداً للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.