أيمن أبو العلا بـ«ندوة دوت الخليج»:«ديكتاتورية الأغلبية» انتهت مع وجود مستقبل وطن..«أداء التنسيقية» مختلف ..و«الصوت المُعارض» ..«مسموع بقاعة البرلمان لأنه يقدم بدائل»«الجزء الثانى»

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لم نصل للكمال في مجال حقوق الإنسان ولكن قطعنا أشواط كبيرة

-اللجنة تتابع قرار وزاري موجود بتكوين وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة

-الأمن والأمان الأولوية في مصر وتم تحقيق نسبة كبيرة منه

-نسير بخطي واسعة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

-لم نصل للكمال في مجال حقوق الإنسان ولكن قطعنا أشواط كبيرة

-دور رعاية الأيتام والمسنين كان مهملا ومتروك لبعض الجمعيات

الجمعيات الأهلية استغلت وجودها ولم تصحح أوضاعها بالقانون الجديد المعدل

-بعض الجمعيات تحتاج مراقبة ومتابعة أكبر

-الرئيس السيسي لم يأل جهدا من دعم المجمتع المدني

-عام 2022 فرصة للمجتمع المدني لتحسين أوضاعه

-حزب الأغلبية ينحاز دائما لرأي الأقلية عندما يكون الموضوع مقنع

-المعارضة تأخذ فرصتها في التعبير عن رؤيتها

-لا استطيع معارضة منهج الصف الرابع الابتدائي لأنه ليس لدي بديل

حل النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل محمود فايد، حيث تطرق أبو العلا، للحديث عن دور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في ومراقبة أداء الحكومة فى إرساء قواعد حقوق الإنسان، من خلال تكوين وحدة حقوق الإنسان داخل كل وزارة، كما تحدث عن منظمات المجتمع المدني واعتبار عام 2022 هو فرصة لتحسين أوضاعها.

دوت الخليج

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن اللجنة معنية بالشكاوي التي تصلها بالكامل، وترد عليها بحرص وحذر وتتم مناقشة كل شكوى على حدى، ويتم إرسالها للجهات المعنية ونتواصل مع المواطن المتقدم بالشكوى.

اللجنة تتابع أي قرار وزاري موجود بتكوين وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الجزء الأهم في عمل اللجنة هو متابعة القرار الوزاري المعنى بتكوين وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة، لأن هناك بعض الوزارات كانت بها وحدات قائمة، مثل وزارة الداخلية، ولكن هناك وزارات أخرى لم تكن على دراية واضحة بالأمر.

الأمن والأمان الأولوية في مصر وتم تحقيق نسبة كبيرة منه

وأشار أبو العلا: الأمن والأمان الأولوية في مصر وتم تحقيق نسبة كبيرة منه، والدليل علي ذلك قرار عدم مد قانون الطوارئ، وعدم التميز ضد المرأة والشباب وذوي الإعاقة، مضيفا: نسير بخطي واسعة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وليس هناك دولة وصلت للكمال في مجال حقوق الإنسان، لكن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال.

نسير بخطي واسعة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة عملت علي حل العديد من المشكلات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي نص عليها الدستور، وبدأت في حلها من الجذور، مضيفا: الحقيقة أننا لم نصل للكمال ولكن قطعنا أشواط، وتوج ذلك مبادرة حياة كريمة التي تستهدف أكثر من نصف الشعب المصري.

دور رعاية الأيتام والمسنين كان مهملا ومتروك لبعض الجمعيات

وبشأن دور رعاية الأيتام والمسنين، أفاد أبو العلا: هذه الفئات تعد جزيء من جزئيات المجتمع الذي كان مهملا ومتروك لبعض الجمعيات، ولكن هناك جمعيات تعمل علي أرض الواقع كجمعية مصر الخير وجمعية رسالة ومؤسسة مجدي يعقوب وغيرها من الجمعيات، ولكن بعض الجمعيات الأهلية استغلت وجودها ولم تصحح أوضاعها بالقانون الجديد المعدل، وأصبحت على غير المستوى، ومن هنا هذه الجمعيات تحتاج مراقبة ومتابعة أكبر، لكن عددهم كبير ولابد من عملية تقنين لهم في أسرع وقت، مؤكدا أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تقوم بمتابعة هذه المشكلات ومراقبتها ولكن هذا الأمر يحتاج لمزيد من الوقت.

الجمعيات الأهلية استغلت وجودها ولم تصحح أوضاعها بالقانون الجديد المعدل

وأضاف: المجتمع المدني له دور كبير، ومصر هي التي بدعته، والجمعيات الأهلية هي التي أنشأت جامعة مصر وجامعة القاهرة والقصر العيني، ولكن حدث إهمال علي مدار السنوات الماضي، لافتا أن وزيرة التضامن الاجتماعي نشطة في هذا الملف، ونحن سنحدد موعد للجلوس معها من أجل بحث ملف الجمعيات الأهلية وإيجاد طرق فعالة في مراقبته.

الرئيس السيسي لم يأل جهدا من دعم المجمتع المدني

وأشار أبو العلا، إلي أن الرئيس السيسي لم يأل جهدا من دعم المجمتع المدني، فهناك دعم من القياة السياسية والحكومة والبرلمان، فهذه فرصة كبيرة للمجتمع المدني لتحسين أوضاعه، فالجميع يكرس جهوده لدعم المجتمع المدني، مضيفا:ولكن هناك بعض المطالبات فالأهم هو مساعدة الحكومة.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: تقدمت باقتراح برغبة لتخفيض 75% من فواتير الكهرباء علي المستشفيات فهذه المستشفيات تتكبد الكثير من فواتير الكهرباء والمياه، ووهناك فرصة لتدعيمه في هذا العام، فهذه المستشفيات أولي من المراكز والنوادي الشبابية تدفع 75% من الكهرباء، فهذا العام فرصة للجمعيات الأهلية تستفيد وتقدم مطالباتها حتي يكون عام حقيقيا للمجتمع المدني. وعن برلمان 2021، قال أبو العلا: المستشار حنفي جبالي فوق الممتاز من ناحية إعطاء الكلمة والتوازن الذي تشهده الجلسة وقيادتها وإعطاء الحق بكل حق، فالقيادة رشيدة وحكيمة، الوكيليلن مساعدين والأمين العام متميز.

حزب الأغلبية ينحاز دائما لرأي الأقلية عندما يكون الموضوع مقنع

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: حزب الأغلبية ينحاز دائما لرأي الأقلية عندما يكون الموضوع مقنع ولايوجد ديكتاتورية الأغلبية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تؤدي أداء ارائع، وحزب مستقبل وطن لا يستأثر بالكلام أو الرأي في أحيان كثيرة، وباقي الأحزاب تمثل كما ينبغي.

وأردف: للأسف الشديد بدأنا بأدوات رقابية قوية جدا، فالطموح كان عالي في الأدوات الرقابية، والجانب التشريعي تملي علي البرلمانات يغلب، فهناك 4 قوانين لابد من مناقشة موادهم، لافتا أن هيئة المكتب بدأت من الدور الماضي أن تعطي يوم للأدوات، ونريد أن نثبت هذا اليوم، بوجود يوم رقابي في أسبوع الانعقاد. وعن تقديم البيانات العاجلة وتقديمها خلال الجلسة في ضوء عدم حضور الحكومة، أفاد: ممثل الحكومة دائما موجود، والكلام يصل للحكومة صوت وصورة، فعرض البيانات العاجلة أثناء الجلسة لا يسبب أزمة فهناك مشاكل للمواطنين لابد من عرضها.

المعارضة تأخذ فرصتها في التعبير عن رؤيتها

وعن حزب الإصلاح والتنمية وأن الحزب يمثل الرأي الآخر تحت قبة البرلمان، أفاد أبو العلا: المعارضة تأخذ فرصتها في التعبير عن رؤيتها، والدليل علي ذلك قمت بالاعتراض علي قانون الدم وفصل البلازمة وكذلك اعتراضي علي تعديلات ضريبة الدمغة ودخول المسارح وتم الأخذ بها وغيرها ممن الاعتراضات، كما أنني واجهت وزيرة الصحة ووزير المالية بعنف وأبديت رأيي بالكامل ولم يوقفني أحد، الفكرة في المعارضة هي وجود بديل، مضيفا: لا استطيع معارضة منهج الصف الرابع الابتدائي لأنه ليس لدي بديل، لافتا أن الفصائل المتحورة من كورونا سريعة الانتشار 40 ضعف ما كنا عليه، سريع الانتشار