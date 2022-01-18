/673357/دراجة-كافية-تجربة-جديدة-لشرب-المشروبات-الساخنة-بقنا

من رحم المعاناة يأتي الأمل، حيث ابتكر شاب من أبناء محافظة قنا فكرة مشروع هو الأول من نوعه بالمحافظة لتحقيق الربح الحلال والموهبة في آنٍ واحد، وذلك بعد رحلة معاناة بحثًا عن "لقمة العيش"، ليقرر تحويل صنع دراجة من الحديد وتحويلها إلى كافيه متحرك يقدم جميع أنواع المشروبات الباردة والساخنة يقوم بتجهيزها بنفسه ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مشروع من نوع خاص يحارب البطالة، على دراجة من الحديد والخشب كافيه كامل متنقل، يصنع عليه القهوة وجميع المشروبات الساخنة بأسعار مخفضة وجودة عالية.

«دراجة كافية».. تجربة جديدة لشرب المشروبات الساخنة بقنا

وقرر عبدالرحمن أن يبدأ مشروعه في المجال الذي يرى أنه سيتفوق فيه، واشترى ادوات الدراجة والخشب لاستغلالها في تحضير مشروبات سريعة، واختار منطقتى كلية الهندسة خدمة لطلاب الكلية ومستشفي المعبر لتكون مقرا لمشروعه بعد اكتشافه أن سكان تلك المنطقة يذهبون إلى مناطق بعيدة للتفاعل مع تلك المشاريع الشبابية.

وأشار عبدالرحمن أنه لم يجد فرصة عمل أو وظيفة مناسبة له ولطموحه، فلجأ للعمل الخاص وفكر في مشروع يدر عليه دخلا جيدا ويكون في حدود إمكاناته المادية المحدودة، وبعد بحث ودراسة توصل إلى مشروع القهوة المتنقلة بعد أن رآها في أحد الميادين في المحافظات الأخرى.

تجربة جديدة لشرب المشروبات الساخنة بقنا

وتابع قائلا : « فتحت المشروع علشان الناس تفرح وأنشر البهجة في المنطقة والحمدلله الناس عجبها المشروع وفرحني إن الناس كانت بتتصور مع الدراجة وشكلها عجب الناس».

يذكر أن مشروع "دراجة كافية" أصبح الآن مجالا مفتوحا وله سوقه الخاصة، فهناك ورش ومصانع صغيرة تعدّل السيارات وتجهزها بشكل كامل وتبيعها للمقبلين على هذا المشروع.