/673361/قائد-السودان-وجود-محمد-صلاح-يعطي-لنا-دافع-الفوز-على-مصر-في-كأس-أمم-أفريقيا

أكد محمد عبد الرحمن، قائد منتخب السودان أن لقاء مصر بمثابة ديربي الاشقاء خاصة أننا بجوار بعضنا البعض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات صحفية قبل مباراة مصر "مباراة مصر تحدي خاص لنا ونريد تحقيق الفوز وتقديم مباراة تليق بنا وإسعاد الشعب السوداني، ونريد التأهل للدور القادم في البطولة ومواصلة المشوار".

وتابع "لن ننظر لمباراة البطولة العربية أمام منتخب مصر والتي خسرناها بالخمسة، وأصبحت من الماضي، وكانت البطولة تحضيرية لما هو قادم ونستعد للمباراة جيداً".

وواصل "مصر بالنسبه لنا أهل وجوار وأشقاء ونعرف اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية وعلى راسهم محمد صلاح وهذا يعطي دافع لنا لتحقيق نتيجة إيجابية".

واختتم "الجماهير السودانية تنتظر الفوز وتحقيق أداء مميز والكل يريد مواصلة المشوار في البطولة فيما هو قادم".

مدرب السودان: لا نخشى مواجهة مصر رغم فارق المستويات.. والحظوظ متساوية

أكد برهان تية، المدير الفني لمنتخب الودان، أن مباراة منتخب مصر ستكون صعبة وهامة للغاية في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر "نريد تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب مصر غداً ونطمح في التواجد في الدور القادم في الكان الأفريقي".

وتابع "المباراة أمام مصر لن تكون صعبة والحظوظ متساوية من أجل تحقيق الفوز، وسوف نحترمهم بشكل جيد وهم من أفضل منتخبات القارة الأفريقية".

وواصل "قمنا بدراسة لاعبي منتخب مصر قبل المباراة المرتقبة ولديهم عدد كبير من اللاعبين المميزين، ولكن لدي أيضا بعض اللاعبين القادرين على صناعة الفارق".

كأس أمم أفريقيا

واختتم "إذا فزنا على مصر سيكون لنا الفرصة في التواجد في البطولة فترة مقبلة وأثق في قدرات لاعبي منتخب السودان على تحقيق هذا الأمر، وكل الاحتمالات واردة في المباراة القادمة".

كارلوس كيروش: نحترم السودان وهدفنا التأهل للأدوار الإقصائية في كأس أمم أفريقيا

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر أن الجميع مستعد لتقديم مباراة جيدة وممتازة أمام السودان في كأس أمم أفريقيا.

وأضاف كيروش خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة السودان "لدي ثقة كبيرة في لاعبي منتخب مصر من أجل تقديم مباراة عالمية والفوز على السودان قبل التواجد في الأدوار القادمة الصعبة".

وتابع "لدي تركيز شديد من أجل اختيار التشكيل الأفضل لمباراة السودان القادمة ونحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة والهدف دائما تقديم بطولة جيدة".

وواصل "بالطبع سعيد بعدم وجود أي حالات كورونا داخل معسكر منتخب مصر وأتمنى أن يستمر الأمر حتى نهاية البطولة، ونستعد لمباراة السودان وتحقيق الفوز والتأهل للدور القادم".

واختتم "قدمنا مباراة جيدة أمام غينيا بيساو ونتمنى أن يستمر الأداء الممتاز خلال المباراة القادمة أمام السودان ونريد الظهور بشكل جيد".