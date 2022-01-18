/673364/برلماني-بقنا-يهنى-أقباط-مصر-بـ-عيد-الغطاس--تحيا-الهلال-مع-الصليب

قدم البرلمانى محمد كمال موسي عضو مجلس الشيوخ ،بمحافظة قنا ، خالص التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الغطاس ، داعياً الله -عز وجل- أن يجعله عاماً سعيدًا مباركاً على الشعب المصري العظيم كله، وأن ينعم علينا فيه بالخير والنماء والازدهار ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

تهنئة أقباط مصر بمناسبة عيد الغطاس

وقال النائب محمد كمال موسي في هذه الأيام المباركة التى تهل علينا فيها نسمات عيد الغطاس التى تدق فيها أجراس الكنائس إيذاناً بالاحتفال بهذا اليوم المبارك، ونشر الفرحة بين أبناء الشعب المصرى العظيم، يسعدنى أن أتقدم إلى قداستكم والإخوة الأقباط باسمى وباسم نواب شعب مصر بخالص التهنئة القلبية والأمنيات الطيبة، داعين المولى عز وجلَّ أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية، وهى ترفُل فى ثياب العزة والأمن والأمان.

برلمانى يهنئ أقباط مصر بمناسبة عيد الغطاس تحيا الهلال مع الصليب

وأضاف موسي ، انه محب لمصر وعاشق لتراب الوطن كما اكد ان اقباط مصر شركاء لنا في الحياة وهم ايضا من قدم شهداء وضحوا باروحهم فدائا لوطنهم الحبيب كما اشاد بالدور الذي تقدمه القوات المسلحة والشرطة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل الحفاظ علي الامن والامان.

ومن جانبها، شددت مديرية أمن قنا ، إجراءات تأمين الكنائس على مستوى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء مسعد أبوسكين ، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

على جانب أخر وفي نفس السياق هنأ البرلمانى أحمد عبد الماجد الأحمر ، نائب حزب الشعب الجمهورى عن محافظة قنا وأمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وكافة أقباط مصر في الداخل والخارج، بمناسبة عيد الغطاس .

وقال الأحمر ، في بيان صدر اليوم، إن مصر شهدت في السنوات الأخيرة الماضية العديد من المحاولات الخسيسة بغرض التفرقة بين المسلمين والأقباط، وجميعها باءت بالفشل، مُؤكدًا أن المصريين بكافة طوائفهم في رباط إلى يوم القيامة، ولن تنجح أي مؤامرات تستهدف الوقيعة بين المصريين. وأشار قائلا : إن المصريين جميعا نسيجا واحدا لا فرق فيهم بين مصري وآخر، داعيا الله أن يديم المحبة والسلام والأمن على كل المصريين ومؤكدا أن روابط الأخوة تجمع كل المصريين ولا أحد يستطيع أن يقترب منها.

كما أكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن المسلمين والمسيحيين جميعًا على قلب رجل واحد وأخوة في وطن واحد.