تعرف على موعد تطبيق صرف الحد الأدنى للأجور 2700 جنيهاً

/673366/تعرف-على-موعد-تطبيق-صرف-الحد-الأدنى-للأجور-2700-جنيها

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم حزمة قرارات خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعدد من المسئولين، يأتى على رأس هذه القرارت رفع الحد الأدنى للأجور الى 2700 جنيهاً.

دوت الخليج

موعد صرف الحد الأدنى للأجور

دوت الخليج، تواصل مع مجدى بدوى، عضو المجلس القومي للأجور، الذى أكد ان قرار الرئيس الخاص برفع الحد الأدنى للأجور، سيتم تطبيقه من أول شهر يوليو القادم.

عدد المستفدين من قرار الحد الأدنى للأجور

وعن عدد المستفدين من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور الى 2700 جنيهاً، قال البدوى أن الحد الأدني يطبق على كافة العاملين فى مصر، سواء قطاع خاص او عاملين بالدولة، وان عدد المستفدين يصل الى 3 مليون عامل.

علاوات إضاية للعاملين

وعن العلاوات التى قرر الرئيس صرفها للعاملين، قال عضو المجلس القومي للأجور فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، انها تصب فى مصلحة العامل وتحقق العدالة الإجتماعية، وانجاز جديد يضاف لرصيد الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واضاف مجدى بدوى عضو المجلس القومي للأجور، ان قرار رفع الحد الأدنى للأجور الى 2700جنيها، يأتى فى اطار الحياة الكريمة التى يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفيرها للمواطنين، تماشياً مع اهداف الجمهورية الجديدة.

قرارت الرئيس السيسي اليوم

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر عدة قرارت منها زيادة الحد الأدنى للأجور الى 2700جنيهاً، بالأضافة الى إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وفيما يخص نقص عدد الملعمين فى المدارس، وجه الرئيس السيسي بسرعة إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

وشملت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حيث قرر تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.