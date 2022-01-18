/673367/فيفي-عبده-وشيرين-رضا-يشاركان-في-السباق-الرمضاني-2022-ب-شغل-عالي

تستعد الراقصة فيفي عبده، بالتعاون مع الفنانة المتألقة شيرين رضا، للمشاركة في السباق الرمضاني 2022، بمسلسل «شغل عالي» والذي كان يحمل اسم «اللعب على الكبار»، سابقا.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مسلسل فيفي عبده مع شيرين رضا في رمضان 2022

لم يعلن مرقس عادل مخرج المسلسل، أي تفاصيل حتى الآن عن العمل واكتفى بنشر إعلانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يبحث فيه عن ممثلين للمشاركة بالمسلسل، وعلق قائلا: عايزين شغل عالي.

فيفي عبده تثير الجدل بجلسة مثيرة مع الجمهور

وكانت أثارت فيفي عبده، الجدل حولها بعد إعلانها عن جلسة مثيرة مع من يرغب من جماهيرها، يتبادلان من خلالها الحديث والصور، ولكن يحكم تلك الجلسة مجموعة أسعار خرافية.

وعن تفاصيل الجلسة ففي يوم السبت والأحد تستقبل فيفي عبده جمهورها لمدة ساعتين من ١١ صباحا حتى الواحدة ظهرًا في منتجع وفلل السعديات بأبو ظبي، وفرصة تصوير وغداء مقابل 1100 درهم إماراتي للشخص الواحد.

أما الفئة الذهبية، فتأتي بعد الظهر من الساعة الرابعة حتى الخامسة والنصف مساء في أيام الجمعة والسبت والأحد، والتصوير معاها بمقابل 760 درهم إماراتي للشخص الواحد.

موعد جلسة فيفي عبده مع الجمهور والغداء معهم

وتبدأ جلسة فيفي عبده مع الجمهور من يوم السبت الموافق ٢١ من شهر يناير الجاري حتى يوم 23 من نفس الشهر.

هذا وأكدت النجمة فيفي عبده رغبتها في تجسيد قصة حياتها بنفسها في عمل فني، قائلة: "الرقص مملكتي واتحرمت من طفولتي وكنت بشتغل"، مضيفة نفسى اعمل قصة حياتي أنا اللى احكيها بنفسي زي ما أنا حسيتها بدون تزويق كلام واحكي قصة حياتي من معاناة وخداع ونجاح واحكى بصدق من القلب للقلب ومشواري كان صعب جدا".

وأضافت فيفي عبده خلال حلولها ضيفة في برنامج "حبر سري" الذي تقدمه أسما إبراهيم، عبر قناة "القاهرة والناس": أنا كنت فقيرة وبعد كدة بقيت متيسرة وبقى عندي فلوس أعيش عيشة أحسن شوية، وعشت كل المراحل، واللي بيلاقي الحاجة على الساهل بتروح منه، الحياة فيها ظلم وخير، وناس بتساعدك وتتبطب عليكي وناس بتدوس عليكي، بس أنتي بتتعلمي من الحياة، وهي الدنيا كدا.