/673368/التعادل-السلبي-يحسم-لقاء-السنغال-ومالاوي-بأمم-إفريقيا-2021

انتهت أحداث مباراة السنغال ومالاوي، بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الثالثة والأخيرة، من منافسات نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد اللقاء بين منتخبي السنغال ومالاوي، على ضغط من الأخير طوال أحداث المباراة، في محاولة تسجيل هدف التقدم والفوز، ولكن في المقابل كان لمنتخب السنغال رد أخر في وبقوة بقيادة ساديو مانى، ولكن دفاعات مالاوي كانت له بالمرصاد.

تحصل منتخب مالاوي على ضربة جزاء في المباراة في الدقيقة الـ 76، ولكن الفار وحكم اللقاء كان لهم رأي آخر في حسم ضربة الجزاء، ويلغى الركلة، بعد العودة لتقنية الفيديو.

بهذا التعادل يتصدر المنتخب السنغالي ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، وياتي منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

تشكيل السنغال الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ساليو ساليس، عبده ديالو، كاليدو كوليبالي، ناملبيس ميندي

خط الوسط: إدريسا جايي، شيخو كوياتي، بونا سار

خط الهجوم: محمد ديالو، ساديو ماني، بواليا ديا

تشكيل مالاوي للمباراة:

حراسة المرمى: تشارلز ثومو

خط الدفاع: ستانلي سانودي، لورانس تشازيا، دينيس تشمبيزي، جوميزجاني شيروا

خط الوسط: ميشيان إمهون، شيمويموي إدانا، جون باندا

خط الهجوم: فرانسيسكو مادينغا، خودا مويايا، هيلانجز ماهانجو

تحدث فتحي مبروك، نجم الأهلي السابق عن مواجهة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويلعب منتخب مصر أمام السودان غداً الأربعاء في تمام التاسعة مساء في ثالث مباريات المجموعة الرابعة في الكان الأفريقي.

منتخب مصر أمام السودان بأمم إفريقيا

وتوقع فتحي مبروك تشكيل منتخب مصر لمواجهة السودان، والذي يحتاج فيه الفراعنة إلى الفوز من أجل التواجد في الدور القادم.

تشكيل فتحي مبروك المتوقع لمنتخب مصر لمواجهة السودان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد

وزاد "عبد الله السعيد لابد أن يشارك في مركز صانع الألعاب وهو يستطيع الربط مع محمد صلاح وعمر مرموش، كذلك محمد عبد المنعم لاعب لديه هدوء داخل أرض الملعب".