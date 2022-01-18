/673369/رئيس-رياضة-النواب-توجيهات-الرئيس-السيسي-لوزير-المالية-إنجاز-جديد-لصالح-المواطن

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، إلى وزير المالية، بمثابة إنجاز جديد لصالح المواطن المصري، يضاف إلى سلسلة الإنجازات غير المسبوقة التي شهدتها مصر في عهده.

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وأكد رئيس لجنه الشباب و الرياضة، على أن تلك القرارات خير دليل على قوة الدولة المصرية، والمكانة الاقتصادية الراسخة الصلبة التي أصبحت عليها مصر، لافتا أنه في الوقت الذي تعاني دول العالم اقتصاديا من تداعيات جائحة كورونا تقوم الدولة المصرية برفع الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوتين، وزيادة الحوافز، وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

محمود حسين: توجيهات الرئيس السيسي لوزير المالية إنجاز جديد لصالح المواطن

وأكد على أن توجيهات الرئيس بالإعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، قرار له شقين هامين: الأول هو توفير 150 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين، والثانية استمرار الدعم والاهتمام غير المسبوق بقطاع التعليم.

رفع الحد الأدنى للأجور

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي: برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.