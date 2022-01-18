/673370/كأس-أمم-أفريقيا-زيمبابوي-تفوز-على-غينيا-وتودع-البطولة

حق منتخب زيمبابوي الفوز على نظيره غينيا بنتيجة 2/1، ضمن لقائات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم منتخب زيمبابوي شوط أول كبير حيث هاجم بقوة على مرمى غينيا، بعدما ودع البطولة بشكل رسمي ولا يوجد فرصة لتأهله كمركز ثاني.

وأفتتح موسونا الأهداف في الدقيقة 26، ثم عزز كاهاتشي بالهدف الثاني في الدقيقة 43، ليصعب من مهمة غينيا نحو العودة في المباراة.

وفي بداية الشوط الثاني حاول المنتخب الغيني أن يعدل من النتيجة وسجلوا هدف في الدقيقة 49 عن طريق نابي كيتا، وحاولوا أن يسجلوا هدف التعادلعن طريق أكثر من فرصة خطيرة لهم، وولكن حافظ في الأخير منتخب زيمبابوي على تقدمه بنتيجة 2/1.

وبتلك يتأهل منتخب السنغال كمركز أول برصيد 5 نقاط، وفي المركز الثاني غينيا بأربعة نقاط، ومالاوي بنفس الرصيد بالمركز الثالث، في انتظار باقي نتائج المجموعا نحو التأهل كأحسن توالت.

تشكيل غينيا:

حراسة المرمى: علي كيتا

خط الدفاع: عصمان كانتي، محمد كامارا، إبراهيما كونتي، إبراهيما سيسي

خط الوسط: ماريبا كومارا، مامادو كاني، إيسياغا سيلا

خط الهجوم: نابي كيتا، سوري كابا، خوسي كانتي

تشكيل زيمبابوي:

حراسة المرمى: تلبرت شومبا

خط الدفاع: بيتر مدوهوا، تاباني كاموسوكو، جيرالد تاكوارا، غودنوز موريرا

خط الوسط: نيفر تيجري، بروس كانغوا، كوداكوشي ماهاشي

خط الهجوم: أدميرال موسكوي، أدميرال موسكوي، كتوليدج موسونا

نتيجة مباراة مصر وغينيا بيساو

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.

وحاول المنتخب المصري أن يفتتح التسجيل بلعب أكثر من عرضية خطيرة من عمر كمال الذي تألق خلال أحداث الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى كيروش عدة تغييرات بدخول تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، مع محاولات من تحسين الأداء وتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 69 أحرز محمد صلاح هدف مصر الأول بعد تمريرة متقنة من عمرو السولية، ليسكنها صلاح في الشباك على يسار حارس غينيا الذي لم يستطيع التصدي للكرة القوية