وزير الرياضة يبحث التعاون الثنائي مع أمين صندوق دوت الخليج

/673372/وزير-الرياضة-يبحث-التعاون-الثنائي-مع-أمين-صندوق-تحيا-مصر

ألتقي أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق دوت الخليج، لبحث أوجه التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة والصندوق لدعم الشباب المصري في عدد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خلال اللقاء، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية صندوق دوت الخليج في دعم عدد من القوافل الانسانية داخل مصر وخارجها والتي حققت أرقاماً قياسية وسجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

حضر اللقاء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق دوت الخليج، منال جمال الدين رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة.

وزير الرياضة يساند منتخب مصر

يحرص وزير الشباب والرياضة على مؤازرة ومساندة المنتخبات الوطنية المشاركة فى مختلف البطولات العربية والقارية والدولية، يتوجه أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلي العاصمة الكاميرونية "ياوندي" غداً الأربعاء؛ لحضور مباراة المنتخب المصرى أمام نظيره السودانى ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها الكاميرون.

تنطلق المباراة فى التاسعة مساء غد في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، ويأتي المنتخب المصرى فى المركز الثانى بالمجموعة برصيد ٣ نقاط، ومنتخب السودان فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

أكد وزير الرياضة متابعة الجماهير المصرية للمنتخب الوطنى فى منافسات البطولة الإفريقية، وتشجيعهم للاعبين لتقديم أداء يليق بمكانة كرة القدم المصرية، وتحقيق الفوز بلقب البطولة الغائب من عام ٢٠١٠م.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن ثقته فى إمكانيات وقدرات لاعبى المنتخب الوطنى، وقدرتهم على تحقيق إنجاز جديد، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر منهم الكثير.

تاريخ مواجهات مصر والسودان

واجه منتخب مصر نظيرة السودان في كأس الأمم الأفريقية، في 5 مباريات، فاز المنتخب المصري 3 مرات، ومرة حسمها التعادل، بينما فاز المنتخب السوداني في لقاء.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

نتيجة مباراة مصر وغينيا بيساو

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.

وحاول المنتخب المصري أن يفتتح التسجيل بلعب أكثر من عرضية خطيرة من عمر كمال الذي تألق خلال أحداث الشوط الأول.