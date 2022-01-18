/673373/كأس-أمم-أفريقيا-التشكيل-الرسمي-لمواجهة-المغرب-والجابون

تقام بعد قليل مباراة المغرب والجابون في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون ضمن مباريات الجولة الثالثة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن وحيد خاليلوزيتش التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب والذي لديه بعض لاعبي البدلاء بعد ضمنا التأهل متصدر للمجموعة قبل مباراة اليوم.

أما منتخب الجابون يحتاج للتعادل أو الفوز من أجل ضمان التواجد في الدور القادم، ويغيب عن الفريق أوباميانج ومينا.

وفيما يلي تشكيل الفريقين:

منتخب المغرب:

حراسة المرمى: منير الكجوي

خط الدفاع: أشرف حكيمي، أدم ماسينا، نايف أكرد، سفيان شاكلا

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، فيصل فجر

خط الهجوم: إلياس شاعير، يوسف النصيري، أيوب الكعبي

تشكيل الجابون:

حراسة المرمى: جان نويل أمونومي

خط الدفاع: أكوي أسومو، برونو إيكويلي مانغا، لويد بالون، أليكس موكيتو موسوندا

خط الوسط: بوهان أوبيانج، غيلور كانجا كاكو، أندريه بوكو

خط الهجوم: أنتوني أوبرتو، جيم ألفينيا، آرون بويندزا

عمرو السولية: هدف منتخب مصر الفوز بكأس أمم أفريقيا.. ومباراة السودان صعبة

تحدث عمرو السولية لاعب منتخب مصر، قبل مواجهة السودان في كأس أمم أفريقيا والمقرر إقامتها غداً الأربعاء.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة السودان "هدفنا التتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا من أجل إسعاد الجماهير المصرية، ونلعب دائما من أجل اللقب والمستوى يرتفع بشكل مستمر".

وتابع "من يتحدث على مباراة السودان بأنها ستكون سهلة فهذا أمر خاطئ، فهم لديهم فرصة الصعود للدور القادم أيضا ونحترم المنتخب السوداني ونلعب على الفوز فقط".

وواصل "نريد تقديم مباراة جيدة من أجل الصعود للدور القادم، والأهم التركيز في كل مباراة بعيداً عن الأدوار القادمة".

فتحي مبروك يختار تشكيل منتخب مصر لمواجهة السودان في كأس أمم أفريقيا

تحدث فتحي مبروك، نجم الأهلي السابق عن مواجهة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويلعب منتخب مصر أمام السودان غداً الأربعاء في تمام التاسعة مساء في ثالث مباريات المجموعة الرابعة في الكان الأفريقي.

وتوقع فتحي مبروك تشكيل منتخب مصر لمواجهة السودان، والذي يحتاج فيه الفراعنة إلى الفوز من أجل التواجد في الدور القادم.

وفيما يلي تشكيل فتحي مبروك المتوقع لمنتخب مصر لمواجهة السودان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد

وزاد "عبد الله السعيد لابد أن يشارك في مركز صانع الألعاب وهو يستطيع الربط مع محمد صلاح وعمر مرموش، كذلك محمد عبد المنعم لاعب لديه هدوء داخل أرض الملعب".

وواصل "لابد أن يكون هناك ثقة في اللاعبين من جانب الجماهير والإعلام وأيضا الجهاز الفني، وقائمة منتخب مصر جيدة للغايةط.

واختتم "منتخب مصر يستطيع الذهاب للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، واللاعبين يعلموا قيمة البطولة بالنسبه للجماهير".