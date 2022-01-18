/673374/أحمد-أمين-يقدم-خطة-فائقة-لموسم-الامتحانات-خلال-منصة-حصص-مصر

انطلق منذ أيام منصة "حصص مصر"، وبدأ الترويج الفعلي لخدماتها التعليمية، عن طريق الفنان وسفير المنصة أحمد أمين، وتواصل استعداتها نظرًا لدخول الطلاب خلال الفترة القادمة الى الامتحانات المباشرة لنصف العام الدراسى، وذلك من خلال عرض خريطة متكاملة من جلسات المراجعة المباشرة على المنصة عبر فيس بوك.

دوت الخليج

أحمد أمين يقود الحملة التعليمية

كما تضيف المنصة الى استعداد لطرح اكبر مكتبة من الاسئلة والنماذج التدريبية، لتساعد الطلاب على التعامل مع اساليب لامتحانات الجديدة، وجارى العمل عى جعل المنهج على المنصة الاكترونية بشكل متكامل بجميع مراحل التعليمية والمواد الدراسية.

المنهج قبل نزوله للمدارس

في نفس ذاته، بان المنهج سوف يكون موجودًا على المنصة قبل المدارس بأسبوع، فالوحدات والدروس ستكون موجودة على المنصة قبل أن يتم شرحها في المدارس، وفي الفصل الدراسي الثاني سيحدث نفس الأمر أيضا، ويكون المنهج عبر المنصة سابقا لما هو في المدارس.

وحققت الحملة الترويجية الذي يقودها الفنان احمد امين الى 19 مليون مشاهدة عبر السوشيال ميديا، غير ان هناك حوالى 25 الف زائر للموقع، و10500 الف مشترك، بالإضافة لحجم مختلف من مشاهدة الفيديوهات التعليمية وحل الأسئلة على المنصة.

حصص مصر

منصة "حصص مصر" هي منصة تابعة لوزارة التربية والتعليم، التي تستهدف في هذه المرحلة طلبة وطالبات المراحل الدراسية، من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي.

وتقدم المنصة محتواها التعليمي للجميع المدراس، اذا كانت عربي ولغات إنجليزي ولغات فرنساوي، وهو محتوى مراجع من المركز القومي للمناهج لتقديم شرح يعتمد على أسلوب التقييم الجديد المبني على الفهم والتطبيق، وليس "الحفظ" كما يراجع على التدريبات والأسئلة المركز القومي للامتحانات المسئول عن تصميم و تنفيذ منظومه التقييم الجديدة.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت منصة "حصص مصر" في ديسمبر 2020، وتعلّم عليها مليون طالب، وفي العام الدراسي 2020-2021 شاهد الطلاب أكثر من مليون ساعه لشرح المناهج، وتدربوا على حل أكثر من 115 مليون سؤال، طبقا لطريقة التقييم الجديدة.

أحمد أمين يستعيد ذكرياته في مرحلة الثانوية العامة

وكان الفنان أحمد أمين، قد استعاد ذكرياته مع الثانوية العامة في وقتٍ راهن، حيث كتب عبر صفحته، «لما بافتكر الثانوية العامة بشكر الواحد في المية اللي مجاش.. لو كان جه معرفش كنت هبقى فين! فرقت معايا على جزء من عشرة في المية.. عشان أدخل إعلام الكلية اللي كنت عايزها ساعتها.. فدخلت فنون جميلة.. واشتغلت في الصحافة لحد ما وصلت رئيس تحرير وأنا مش إعلام".

وتابع أمين قائلا: "بعدها بقيت ممثل وأصحابي من فنون جميلة بقوا فريقي اللي عملنا مع بعض البلاتوه.. أنا عارف يوم النتيجة بتبقى زعلان أو فرحان علشان فاكر إن دي نتيجة مرحلة.. لكن الحقيقة إنها بداية مجموعة اختيارات كتيير.. كلها ممكن توصل للنجاح عادي جدا".

وأضاف: "أصل النجاح مش مرحلة من الدراسة.. ده مشوار كبير وطريق طويل وتغييرات كتير.. ممكن التفوق يبقى نقمة وممكن عدمه يبقى نعمة.. المهم هنكمل إزاي وهنختار إيه، مبروك من قلبي لكل الناس اللي طلعت نتيجتهم بغض النظر عن نتيجتهم.. مبروك عليك بداية اختياراتك".