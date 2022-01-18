وزير التعليم يكشف لـ دوت الخليج موعد إعلان مسابقة تعيين 30 ألف معلم

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كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن موعد تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإعلان عن مسابقة لـ تعيين 30 ألف معلم، لسد عجز المعلمين بالمدارس.

دوت الخليج

وزير التعليم يشكر الرئيس السيسي

وقال الدكتور طارق شوقى وزي التعليم، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، اتوجه بجزيل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على القرار التاريخي باجراء مسابقة لتعيين 30 ألف معلم، مشيراً الى أن هذا القرار سيكون له بالغ الأثر فى سد عجز المدرسين بالمدارس، مما يساهم فى تطوير العلمية التعليمية.

موعد مسابقة الإعلان عن تعيين 30 الف معلم

وعن موعد الإعلان عن موعد مسابقة تعيين 30 ألف معلم، قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، خلال شهرين من الأن، سنقوم بالإعلان عن كل التفاصيل، حيث ستكون هناك اجراءات وشروط للتعيين.

شروط التعيين فى مسابقة الـ 30 الف معلم

وشدد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ان المسابقة التى سيتم الإعلان عنها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن يكون بها واسطة ولن تكون مسابقة فئوية، وتستهدف استقطاب خبرات حقيقية قادرة على المساهمة فى تطوير العملية التعليمية.

وطالب الدركتور طارق شوقى، المواطنين "انهم يفرحوا بقرار الرئيس السيسي، ويبتعدوا عن التكهنات بموعد وتفاصيل اجراء المسابقة، مؤكداً على ان جميع التفاصيل سيتم الإعلان عنها رسمياً خلال شهرين من الأن.

قرارت الرئيس السيسي اليوم

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر عدة قرارت منها زيادة الحد الأدنى للأجور الى 2700جنيهاً، بالأضافة الى إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وفيما يخص نقص عدد الملعمين فى المدارس، وجه الرئيس السيسي بسرعة إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

وشملت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حيث قرر تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.