/673376/سوسن-بدر-مش-المفروض-الحجاب-يلوي-دراع-الفن-وتدخين-المرأة-مش-عائق-لجوازها

حلت الفنانة القديرة سوسن بدر ضيفة على فقرة «اسألني»، المذاعة على فضائية cbc، والتي فجرت من خلاله مجموعة تصريحات جريئة حول الحجاب وعلاقته بالتمثيل، ورأيها في المرأة المدخنة، ومجموعة قضايا متعلقة بالمرأة بشكل عام.

دوت الخليجيرصد تصريحات سوسن بدر المثيرة للجدل خلال فقرة اسألني

كشفت سوسن بدر لأول مرة عن اسمها الحقيقي وهو سوزان أحمد بدر الدين، مشيرة إلى أن اسم "سوسن" أطلقه عليها المخرج الراحل شادي عبد السلام.

وأجابت على سؤال أكثر ممثلة تشبهها من الجيل الحالي، بالفنانة منى زكي مشيرة إلى أن ملامحها مصرية للغاية، وكذلك ولاء الشريف التي قامت بدور ابنتها في مسلسل "أبو العروسة"، الذي تشارك به بجانب الفنان سيد رجب.

سوسن بدر ورأيها في المرأة المدخنة

وفيما يتعلق بمشاكل الارتباط، وهل تقل فرص المرأة المدخنة في الارتباط، وهل يؤثر في ذلك فرق السن، فقالت سوسن بدر: "لا معتقدش التدخين هو اللي هيحجب فرصها ما ممكن ترتبط برضو براجل بيدخن يعني.. واللي بينهي العلاقة مش فرق السن ولكن حاجات تانية خالص.. اللي بينجح العلاقة مش السن ولكن احترام متبادل ومودة وثقة ورحمة ومشاركة وحاجات كتير جدا آخرها السن".

سوسن بدر تعلق على تأثر الفن بالحجاب

وخرجت سوسن بدر عن صمتها، بشأن الجدل المثار حول الفن والحجاب وأنه لا يجب لمحجبة اعتناق المهنة، فقال: "مش المفروض الحجاب يلوي دراع الفن.. الحجاب ده حاجة شخصية.. سواء الحجاب أو الباروكة دي قناعات شخصية لا تقدر تقول صح ولا غلط ده أمر شخصي".

تكريم سوسن بدر في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

الجدير بالذكر، أنه قرر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أن يكرم النجمة سوسن بدر في حفل افتتاح دورته السادسة، ومنحها جائزة إيزيس للإنجاز وذلك في المهرجان التي سنتطلق فعالياته في الفترة من 23 حتى 28 فبراير حيث يمنح مهرجان أسوان لأفلام المرأة الفنانة سوسن بدر جائزة إيزيس للإنجاز تقديرًا لمشوارها الطويل وعطائها الكبير على شاشة السينما.

نبذة عن الفنانة سوسن بدر

يذكر أن سوسن بدر قدمت خلال مشوارها السينمائي الطويل عشرات الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا على المستويين الجماهيري والنقدي، من بينها "حبيبي دائما" و"لا تسألني من أنا" و"سلام يا صاحبي" و"شمس الزناتي" و"أسرار البنات" و"الأبواب المغلقة" و"خريف آدم" و"ديل السمكة" و"حب البنات" و"دنيا" و"مفيش غير كده" و"حين ميسرة" و"البلياتشو" و"ألوان السما السبعة" و"قص ولصق" و"الفرح" و"إحكي يا شهرزاد" و"السفاح" و"إبراهيم الأبيض" و"ولد وبنت" و"678" و"الشوق" و"ساعة ونص" و"بلاش تبوسني" و"الكنز"، فضلا عن مشاركتها في بطولة العديد من المسلسلات والعروض المسرحية الناجحة.