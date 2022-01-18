/673377/كأس-أمم-أفريقيا-أندريه-أيو-يقود-هجوم-غانا-أمام-جزر-القمر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب غانا عن تشكيلة الفريق لمواجهة جزر القمر، ضمن لقائات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى المنتخب الغاني لتحقيق الفوز بعد حصده نقطة وحيده، خلال المبارتين، ولا أمامه سوا الانتصار من أجل التأهل من المجموعة للدور القادم، بينما يريد منتخب جزر القمر تحقيق نتيجة إيجابية بعد توديعه البطولة بشكل رسمي.

تشكيل غانا لمواجهة جزر القمر

حراسة المرمى: جوسيف ولاكوت.

خط الدفاع: أندي يادوم، دانيل أمارتي، اليكساندر دجيكو، عبد الرحمن بابا.

خط الوسط: توماس بارتي، عبدول فاتاو إسحاقو، دانيال كوفي كيريه.

خط الهجوم: جوردان أيو، أندريه أيو، كمال الدين سليمانا.

حق منتخب زيمبابوي الفوز على نظيره غينيا بنتيجة 2/1، ضمن لقائات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وقدم منتخب زيمبابوي شوط أول كبير حيث هاجم بقوة على مرمى غينيا، بعدما ودع البطولة بشكل رسمي ولا يوجد فرصة لتأهله كمركز ثاني.

وأفتتح موسونا الأهداف في الدقيقة 26، ثم عزز كاهاتشي بالهدف الثاني في الدقيقة 43، ليصعب من مهمة غينيا نحو العودة في المباراة.

وفي بداية الشوط الثاني حاول المنتخب الغيني أن يعدل من النتيجة وسجلوا هدف في الدقيقة 49 عن طريق نابي كيتا، وحاولوا أن يسجلوا هدف التعادلعن طريق أكثر من فرصة خطيرة لهم، وولكن حافظ في الأخير منتخب زيمبابوي على تقدمه بنتيجة 2/1.

وبتلك يتأهل منتخب السنغال كمركز أول برصيد 5 نقاط، وفي المركز الثاني غينيا بأربعة نقاط، ومالاوي بنفس الرصيد بالمركز الثالث، في انتظار باقي نتائج المجموعا نحو التأهل كأحسن توالت.

تشكيل غينيا:

حراسة المرمى: علي كيتا

خط الدفاع: عصمان كانتي، محمد كامارا، إبراهيما كونتي، إبراهيما سيسي

خط الوسط: ماريبا كومارا، مامادو كاني، إيسياغا سيلا

خط الهجوم: نابي كيتا، سوري كابا، خوسي كانتي

تشكيل زيمبابوي:

حراسة المرمى: تلبرت شومبا

خط الدفاع: بيتر مدوهوا، تاباني كاموسوكو، جيرالد تاكوارا، غودنوز موريرا

خط الوسط: نيفر تيجري، بروس كانغوا، كوداكوشي ماهاشي

خط الهجوم: أدميرال موسكوي، أدميرال موسكوي، كتوليدج موسونا