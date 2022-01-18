/673379/الصحة-التعامل-مع-دور-البرد-على-أنه-كورونا-حتى-يثبت-العكس

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدص الرسمي بأسم وزارة الصحة، أنه مع وجود المتحور الجديد، تم الدخول في مرحلة جديدة تشهد حاليا زيادة في الإصابات، منوها أنه يتم الفصل في ارتفاع معدلات الاصابة ومعدلات دخول المستشفيات.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم تقديم مصطفى شردي المذاع على قناة الحياة اليوم، أن المستشفيات المخصصة لعزل الاطفال، تصل أحيانا نسبة العزل بها إلى صفر اصابات، مشيرا إلى أنه في حالة ارتفاع درجات الحرارة أو حدوث صعوبة في التنفس يجب التوجه إلى لأقرب مستشفى وفي حالة وجود أعراض الرشح أو صعوبة البلع وتكسير الجسم ، يجب اللجوء إللى بروتكول العلاج المخصص لخفض الأعراض، كما يجب أن يلتزم المريض بالعزل المنزلي لمدة 5 أيام، إضافة إلى وجود مسحة.

الصحة: التعامل مع دور البرد على أنه كورونا حتى يثبت العكس

ونوه عبد الغفار أنه يوجد اختلاط ما بين الاصابة بالانلفونزا والمتحور الجديد، منوها:" نتعامل مع البرد على انه اشتباه كروونا حتى يثبت العكس".

وعلق عبد الغفار على توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة القابضة للقاحات والمسحضرات الحيوية "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك بيوتيك"، وذلك بديوان عام وزارة الصحة، موضحا أن التخزين أحد أبرز المعوقات التي تواجه انتشار اللقاحات في الدول وهو ماادركته الدولة المصرية بقيادتها السياسية وعملت على تسهيل كافة المعوقات التي تواجهها في هذا الشأن.

ونوه انه من ضمن اهداف الدولة المصرية أن نكون مجمع للتصنيع القاحات للعالم، حيث العودة للريادة مرة أخرى في ظل الامكانياتت التي تملكها الدولة المصرية.

وتحدث محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن أعراض فيروس أوميكرون ومدى قوة انتشاره بالنسبة للعدوى مقارنة بالفيروسات الأخرى، وذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج الحياة اليوم تقديم الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية الحياة اليوم.

محمد تاج الدين يكشف عن أعراض متحور أوميكرون

وأوضح تاج الدين أن أعراض فيروس أوميكرون مرتبطة بالجهاز التنفسي ، وهي الاحتقان في الحلق والرشح وتكسير جسم الانسان وارتفاع الحرارة والسعال.

مستشار الرئيس: متحور أوميكرون يعدي 16 شخص واللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس

وعن انتقال العدوى من شخص لأخر قال تاج الدين، :" فيروس الانلفونزا الموسمية يعدي من اتنين لثلاث اشخاص، أما أوميكرون يعدي ما يقرب من شخص إلى 16، حيث أن سرعة انتشاره كبيرة جدا.

تاج الدين: اللقاحات لا تعطي مناعة كاملة

وتابع تاج الدين أن اللقاحات لا تعطي مناعة كاملة، متابعا:" الشخص الملقح ليس بعيد عن الإصابة ولكنه يقلل عدد الفيروسات كما انه يقلل احتمالية حاجة المريض لدخول المستشفى.

مستشار الرئيس للصحة: الكمامات والتباعد خط الدفاع الأول أمام كورونا

وطالب تاج الدين بضرورة الالتزام بالكمامات والكحول واجراءات التباعد الاجتماعي، لانهم خط الدفاع الأول، بجانب اللقاحات، ونسبة التطعيمات والتي كلما زادت نسبته كلما قلت أعداد الأصابات.

وتابع تاج الدين:" الاقبال على اللقاح زاد حيث ان اعداد أخذين الجرعة الاولى تجاوزو 60 مليون، حيث أن الاعداد التي تأخذ اللقاح يوميا يتراوح ما بين 300 ألف شخص.