/673381/النائب-خالد-مصطفى--قرار-السيسى-بتعيين-الـ30-ألف-معلم -تاريخي-وسيكتب-بأحرف-من-نور

أكد النائب خالد مصطفى عبدالوهاب عضو مجلس الشيوخ أمين لجنة التعليم بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعي للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين، مؤكداً أن القيادة السياسية تعتبر التعليم أن قرار الرئيس السيسي بتعين الـ 30 الف معلم سنويا علي مدار الـ 5 سنوات، جاء في وقته وسيوسجلها التاريخ باحرف من نور.

دوت الخليج

وثمن النائب خالد مصطفى، في تصريحات صحفية اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية برفع الحد الادني للاجور الى ٢٧٠٠جنيه بدلا من ٢٤٠٠جنيه ، - وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الاخيرة هامة جدا من اجل النهوض بالعملية التعليمية، خاصة أن المعلم هو ركيزة أساسية فى اى مخطط للنهوض بالتعليم، مضيفاً أن الرئيس السيسي انتصر للمعلمين بعدما أن فتح البرلمان أزمة التعين المدرسين والنقص الشديد في المدارس قائلا ان الرئيس الانسان يولي اهتماماً شديدا بالعملية التعلمية.

النائب خالد مصطفى : قرار السيسى بتعيين الـ30 ألف معلم تاريخي وسيكتب بأحرف من نور

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي: برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.