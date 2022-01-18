/673382/مفاجأة-صادمة-منى-زكي-خارج-السباق-الرمضاني-2022-لهذا-السبب

في مفاجأة صادمة للجمهور، أعلنت شركة ميديا هب، خروج منى زكي من السباق الرمضاني 2022، والذي كانت من المقرر أن تشارك به بمسلسل «لام شمسية» أمام الفنان إياد نصار.

دوت الخليج يرصد خروج منى زكي من السباق الرمضاني 2022

وجاء ذلك من خلال بيان صحفي، أعلن به الآتي: «تحرص دائمًا شركة ميديا هاب في كل إنتاجاتها المتنوعة على أن تقدم للمشاهد الأفضل من حيث القيمة الفنية، وبراعة ودقة التنفيذ، وتضع في اعتبارها أي متغيرات قد تؤثر على جودة العمل الذي تقدمة للمشاهدين، وقد نوهت الشركة من قبل إلى إنتاج مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وبطولة كوكبة من النجوم المتميزين، ليكون أحد المسلسلات التي تقدمها للمشاهد في الموسم الرمضاني القادم».

سبب خروج مسلسل منى زكي من السباق الرمضاني 2022

وتابع كاشفا عن سبب خروج مسلسل منى زكي من السباق الرمضاني: «ونظرًا لتعرض عدد من أسرة المسلسل لإصابات متتالية بالفيروس المستجد في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تكرار تأجيل بداية التصوير لأكثر من مرة، ولخصوصية هذا العمل في أهمية الموضوع الذي يطرحه، وقيمة النجوم والفنانين المشا ركين فيه أمام وخلف الكاميرا، وحرصًا من شركة ميديا هاب على ألا تتأثر جودة العمل بسبب تأخير بداية التصوير لأكثر من ذلك».

موعد عرض مسلسل لام شمسية بعد تأجيله

واختتم البيان: «قررت الشركة تأجيل بداية تصوير مسلسل لام شمسية لشهر يونيو القادم، على أن يكون العرض في الموسم الرمضاني بعد القادم، وذلك سعيًا لخروج المسلسل في أفضل صورة ممكنة تليق بالمشاهد الكريم، واستكمالا لرؤيتها التي قدمتها خلال أعمال سابقة نالت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء».

منى زكي تبدأ تصوير القاهرة مكة

الجدير بالذكر أنه، تشهد منى زكي حالة من الإذدهار الفني في تصوير أحدث أعمالها السينمائية والتي أتت بعنوان «القاهرة- مكة» للمخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء.

ويشارك في بطولة فيلم «القاهرة- مكة» بجانب منى زكي، كلا من محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومحمد علاء، وذلك بتعاون إنتاجي بين فيلم كلينك محمد حفظي Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد، The Producers (هاني أسامة)، والشركة السعودية Arabia Pictures.

وتدور قصة الفيلم قبل أيام من سفر امرأة ذات ماضٍ سيء لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها نفسها مُجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعودًا، أو نزولًا.