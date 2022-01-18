جدة - نرمين السيد - ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





ودخل قداسة البابا تواضروس الثانى إلى الكنيسة وسط الألحان الطقسية يتقدمه خورس الشمامسة والآباء الأساقفة والكهنة المشاركون فى الصلوات، ليبدأ أولا صلوات "اللقان" التى تقام 3 مرات فقط طوال العام خلال عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الآباء الرسل. وتتذكر الكنيسة فى صلوات لقان الغطاس معمودية السيد المسيح فى نهر الأردن بيد القديس يوحنا قبل دخوله فى فترة صوم لأربعين يوما وأربعين ليلة، ليبدأ بعدها خدمته الكرازية، وينتهى طقس لقان الغطاس برشم جميع المشاركين فى الصلوات فى جباههم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يترأس قداس عيدالغطاس المجيد من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.