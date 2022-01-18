مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - فيما شارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، وحسام صادق، المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، ومى فريد، معاون وزير المالية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف ومبادئ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، الموقف التنفيذى لمشروعات المنظومة فى محافظات المرحلة الأولى، وهى بورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والأقصر.

وفى هذا الإطار، تمت الإشارة إلى موقف أعمال تطوير المستشفيات فى محافظة بورسعيد، والتى تضم مستشفيات: بورسعيد العام، والمبرة، والنساء والولادة، والتضامن، ومستشفى 30 يونيو، والصحة النفسية، ويتم تقديم الخدمات لمواطنى المحافظة.

وفى محافظة السويس بلغت معدلات التنفيذ مراحل متقدمة فى مستشفيات المجمع الطبى، والسويس العام (مبنى الطوارئ)، ومركز الجهاز الهضمى والكبد، والصدر، ومستشفى العين السخنة.

كما تمت الإشارة إلى موقف تنفيذ الأعمال فى مستشفيات محافظة أسوان وهى: نصر النوبة (تطوير شامل)، ودراو المركزى (إنشاء جديد)، ورمد أسوان (إنشاء جديد)، وحميات أسوان (تطوير شامل)، والسباعية المركزى (تطوير شامل)، وكذلك تم استعراض موقف مستشفيات محافظة جنوب سيناء وهى: الطور، وسانت كاترين، وطابا، ورأس سدر، وأبورديس، ودهب المركزى، ومستشفى نويبع، حيث بلغت معدلات التنفيذ مستويات متقدمة.

وفيما يتعلق بمستشفيات محافظة الإسماعيلية، تمت الإشارة إلى أن معدلات التتفيذ بلغت مراحل متقدمة أيضا فى مستشفيات: القصاصين (تطوير شامل)، وفايد (تطوير شامل)، والقنطرة شرق (تطوير شامل)، والقنطرة غرب (تطوير شامل)، والتل الكبير المركزى (تطوير شامل)، وأبو صوير ( إنشاء جديد)، والرمد (تطوير شامل)، فيما تم استعراض موقف مستشفيات محافظة الأقصر حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمستشفى الأقصر العام، ومستشفى الأقصر الدولى، ويتم تقديم الخدمات.

كما تم استعراض عدد من التحديات بمجمل عمل المنظومة، للعمل على تذليلها.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف البنية التحتية والربط الشبكى فى محافظات المرحلة الأولى، حيث أشار إلى أنه تم مد شبكة الألياف الضوئية بنسبة 100%، فى 366 موقعا، كما تم الربط مع مركز البيانات طبقا لخطة وزارة الصحة فى 233 موقعا.

كما عرض الوزير موقف تطبيقات المنظومة الرقمية، موضحا أنه تم الانتهاء بالكامل من منظومة مقدمى الخدمة الطبية، وكذا عرض موقف منظومة التسويات المالية، ومنظومة التسجيل والاعتماد.

فيما تطرق المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، إلى موقف محور النشر والتعميم، وإجمالى ما تم تشغيله فى هذا المحور بواقع 115 منشأة طبية، كما تطرق إلى خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وكذا المخطط الزمنى للانتهاء من تطبيقات المنظومة.

واستعرض الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف على منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى: بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، لافتا إلى أن إجمالى المسجلين بالمنظومة فى المحافظات الثلاث بلغ 4 ملايين و218 ألف مواطن، وبلغ عدد المستشفيات 17 مستشفى، فضلا عن 250 وحدة ومركزا.

واستعرض السبكى الخدمات الطبية المميزة التى قدمتها المنظومة بمحافظة بورسعيد بما فى ذلك، توفير أول وحدة غسيل كلى للأطفال فى إقليم القناة، وإجراء العمليات الجراحية لاسيما إصلاح إعوجاج وتشوهات العمود الفقرى، وزراعة القوقعة، وغيرها، وتطرق أيضا إلى عملية تطوير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وجاهزية المنشآت الصحية والخدمات المستحدثة بمستشفيات الأقصر والإسماعيلية.

وشرح الدكتور السبكى آلية ميكنة الخدمات والتحول الرقمى، ومشروعات التكنولوجيا الصحية المكملة لميكنة المنظومة، لافتا فى هذا الصدد إلى أن عدد المسجلين بالمنظومة بمحافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس بلغ 1.462 مليون مواطن، وبلغ عدد المنشآت الطبية 162 وحدة ومركزا، و24 مستشفى، مستعرضا موقف المنشآت الصحية بالمحافظات الثلاث.