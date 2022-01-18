السبكى: إدخال تقنية المناظير بمستشفيات الرعاية الصحية نقلة نوعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أربع عمليات كبرى بقسم المناظير الجراحية داخل مستشفى التضامن التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن هذه العمليات هى الأولى من نوعها بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن العملية الأولى عبارة عن استئصال جذرى كلى للمعدة والغدد الليمفاوية المحيطة إضافة إلى عمل وصلات معوية ما بين المرئ والأمعاء لمريض كان يعانى من ورم سرطانى متشعب بالمعدة، بينما "العملية الثانية" هى استئصال ورم سرطانى بالقولون والغدد الليمفاوية وتوصيل القولون بالمستقيم لمريض كان يعانى من ورم سرطانى بالقولون، وذلك باستخدام المناظير والدباسات الجراحية.

وأضافت، أن العملية الثالثة تمت بالتعاون بين قسمى الجراحة ومناظير الجهاز الهضمى بمستشفى التضامن لمريض كان يعانى من ورم أسفل المرئ مباشرة وصعوبة فى البلع للأكل والشرب تم عمل استئصال للورم مع الحفاظ على المرئ والمعدة، فيما كانت "العملية الرابعة" استئصال ورم سرطانى لمريض كان يعانى من ورم سرطانى خبيث وتكيسات بالكلية اليسرى حجمها كبير، وذلك عن طريق المناظير والدباسات الجراحية.

وتابعت، أنه تمت العمليات الأربع بنجاح واستقرار الحالة الصحية للمرضى على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بمستشفى التضامن بورسعيد، بقيادة د. أيمن أبو شميله، استشارى جراحة الأورام والمناظير ورئيس قسم جراحة الأورام بمعهد أورام دمنهور، وبمشاركة كلا من د. أحمد مدكور، استشارى المناظير والجهاز الهضمى بمستشفى التضامن، د. محمود عمار، أخصائى جراحه الأورام، د. محمد مطر، أخصائى الجراحة العامة، د. أحمد خميس، استشارى ورئيس قسم التخدير بالمستشفى وأستاذ بجامعة عين شمس، د. محمد جلال، استشارى التخدير وعلاج الألم بمعهد أورام دمياط، وبمشاركة فريق التمريض المتميز بالمستشفى.

ولفتت إلى أن تكلفة إجراء مثل هذه العمليات تتراوح ما بين (80 - 150) ألف جنيه فى القطاع الخاص للعملية الواحدة، بينما تم إجراؤها بتكلفة 300 جنيه فقط سددها كل مريض عن العملية الواحدة، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، توافر أحدث أجهزة المناظير الجراحية المتطورة بمستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد، والذى يمكنها من تقديم كافة الخدمات الطبية المتعلقة بالجهاز الهضمى باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، وإحداث نقلة طبية نوعية فى مجال إجراء العمليات الجراحية بمهارة وأمان وجودة عالمية.

وتابع: أنه جارى حاليا تحويل مستشفى التضامن إلى مجمع طبى من خلال ربطها بشكل متطور مع مستشفى المبرة ببورسعيد، ليصبحا مجمع الشفاء الطبى فى إطار استراتيجية الهيئة نحو العمل بنظام المجمعات الطبية الشمولية لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين داخل مكان واحد دون الانتقال إلى أكثر من مكان على غرار المجمع الطبى بالإسماعيلية والمجمع الطبى الدولى بالأقصر.