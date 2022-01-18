نائب محافظ المنيا يتفقد الخدمة الطبية وأقسام العزل بالمستشفيات

جدة - نرمين السيد - قام الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا بمتابعة عدد من مستشفيات المحافظة، للاطمئنان على الوضع الصحى وتوافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.





وذكر بيان إعلامى صادر عن المحافظة اليوم أن الجولة شملت المرور على مستشفى حميات المنيا، ومستشفى الصدر بمدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حيث تابع نائب المحافظ، الأرصدة المتوفرة من الأكسجين بالخزانات داخل المستشفيات واطمأن على توافر كميات تكفى احتياجات المستشفيات بالإضافة إلى توفير اسطوانات الأكسجين والبدائل المتاحة فى حالة الطوارئ، مشددا على المتابعة الجيدة لتوفر أرصدة كافية من الأكسجين بالخزانات وسد الاحتياجات بصفة مستمرة، والتزام الأطقم الطبية بمواعيد الحضور وتواجدهم داخل المستشفى. وأضاف البيان أن نائب المحافظ تفقد، خلال جولته، أقسام العزل بالمستشفيات، للاطمئنان على المرضى وحرص على التحدث معهم، معربا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل كما تابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى تنفيذها، وحرص على متابعة أعمال إنشاء استراحة للمرافقين داخل مستشفى صدر المنيا والحميات.

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