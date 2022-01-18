إنشاء «نادى تكنولوجيا سيدات مصر» بمعهد بحوث الإلكترونيات لتشجيع المرأة

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التى نظمها المعهد بعنوان "التوازن فى حياة القيادات النسائية"، فى إطار مبادرة "نادى تكنولوجيا سيدات مصر".
وقالت محرم "إن نسبة رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى من السيدات حاليا تجاوزت 30%، مما يعكس مشاركة المرأة الفعالة وقدرتها على تقلد المناصب القيادية، ودعم القيادة السياسية لها".
وأشارت إلى أن ورشة العمل تستهدف تحفيز وتطوير قدرات المرأة المصرية فى مجال البحث العلمى، وتعزيز دورها فى مجال التنمية والتطوير والابتكار، وزيادة فرص مشاركتها فى جوائز الدولة وبراءات الاختراع والمنح الممولة وتقلد المناصب العليا.
وأوضحت أنه يجرى إعداد بروتوكول علاجى بين معهد بحوث الإلكترونيات ومعهد أمراض العيون؛ لتوفير الخدمات الطبية للعاملين بالمعهد.
من جانبها، قالت رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث الدكتورة وفاء قنديل "إنه يجرى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد بحوث الإلكترونيات ومعهد تيودور بلهارس يتضمن خصما على الخدمات الطبية المقدمة من المعهد للعاملين ببحوث الإلكترونيات وأقاربهم من الدرجة الأولى".
حضر الورشة عدد من القيادات النسائية فى مجال البحث العلمى والتكنولوجى، ومنهن: الدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومى للمعايرة، الدكتورة منى عبداللطيف مدير الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، الدكتورة عصمت عبدالفتاح أستاذ باحث متفرغ بقسم الدوائر الشريطية بالمعهد حاليا ورئيس المعهد سابقا، والدكتورة تيسير أبو النصر أستاذ هندسة كهربائية متفرغ فى جامعة كولومبيا البريطانية.
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