الوطنية للصحافة تعلن إقرار العلاوة الدورية للعاملين بالمؤسسات القومية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق الشوربجى، الموافقة على إقرار العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية فى شهر يناير 2022 بحد أدنى 120 جنيها وحد أقصى 200 جنيه.





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