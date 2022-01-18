وزير النعليم يكشف حقيقة تعطيل الدراسة بالمدارس الخاصة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة تعميم تعطيل الدراسة بالمدارس الخاصة والاتجاه للدارسة أون لاين.

وقال «شوقي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، إن الامتحانات في موعدها، وكل الصفوف الدراسية وسنوات النقل.

وأضاف، أن تعليمات وزارة الصحة كلنا مسئولين عن تنفيذها، متابعا أن كل المدارس تعمل بكافة قوتها.

وأشار إلى أن المدارس الخاصة تخضع لقوانين التربية والتعليم وإجراءات وزارة الصحة الاحترازية.