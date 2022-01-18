كأس أمم أفريقيا.. تشكيل جزر القمر لمواجهة غانا

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب جزر القمر، تشكيلة الفريق لمواجهة غانا، ضمن لقائات الجولة الثالثة من كأس امم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى المنتخب الغاني لتحقيق الفوز بعد حصده نقطة وحيده، خلال المبارتين، ولا أمامه سوا الانتصار من أجل التأهل من المجموعة للدور القادم، بينما يريد منتخب جزر القمر تحقيق نتيجة إيجابية بعد توديعه للبطولة بشكل رسمي.

تشكيل جزر القمر لمواجهة غانا

تشكيل غانا لمواجهة جزر القمر

حراسة المرمى: جوسيف ولاكوت.

خط الدفاع: أندي يادوم، دانيل أمارتي، اليكساندر دجيكو، عبد الرحمن بابا.

خط الوسط: توماس بارتي، عبدول فاتاو إسحاقو، دانيال كوفي كيريه.

خط الهجوم: جوردان أيو، أندريه أيو، كمال الدين سليمانا.

التعادل السلبي يحسم لقاء السنغال ومالاوي بأمم إفريقيا 2021

انتهت أحداث مباراة السنغال ومالاوي، بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الثالثة والأخيرة، من منافسات نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وشهد اللقاء بين منتخبي السنغال ومالاوي، على ضغط من الأخير طوال أحداث المباراة، في محاولة تسجيل هدف التقدم والفوز، ولكن في المقابل كان لمنتخب السنغال رد أخر في وبقوة بقيادة ساديو مانى، ولكن دفاعات مالاوي كانت له بالمرصاد.

تحصل منتخب مالاوي على ضربة جزاء في المباراة في الدقيقة الـ 76، ولكن الفار وحكم اللقاء كان لهم رأي آخر في حسم ضربة الجزاء، ويلغى الركلة، بعد العودة لتقنية الفيديو.

بهذا التعادل يتصدر المنتخب السنغالي ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، وياتي منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

كأس أمم أفريقيا.. زيمبابوي تفوز على غينيا وتودع البطولة

حق منتخب زيمبابوي الفوز على نظيره غينيا بنتيجة 2/1، ضمن لقائات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وقدم منتخب زيمبابوي شوط أول كبير حيث هاجم بقوة على مرمى غينيا، بعدما ودع البطولة بشكل رسمي ولا يوجد فرصة لتأهله كمركز ثاني.

وأفتتح موسونا الأهداف في الدقيقة 26، ثم عزز كاهاتشي بالهدف الثاني في الدقيقة 43، ليصعب من مهمة غينيا نحو العودة في المباراة.

وفي بداية الشوط الثاني حاول المنتخب الغيني أن يعدل من النتيجة وسجلوا هدف في الدقيقة 49 عن طريق نابي كيتا، وحاولوا أن يسجلوا هدف التعادلعن طريق أكثر من فرصة خطيرة لهم، وولكن حافظ في الأخير منتخب زيمبابوي على تقدمه بنتيجة 2/1.

وبتلك يتأهل منتخب السنغال كمركز أول برصيد 5 نقاط، وفي المركز الثاني غينيا بأربعة نقاط، ومالاوي بنفس الرصيد بالمركز الثالث، في انتظار باقي نتائج المجموعا نحو التأهل كأحسن توالت.