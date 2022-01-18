/673383/النائب-طارق-عبد-العزيز-قرارات-السيسي-ثورة-اقتصادية-للارتقاء-بالأحوال-المعيشيه-للمواطن-المصري

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور الي 2700 وتكليف وزير الماليه بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم ثورة اقتصاديه لإنعاش الاحوال المعيشه للمواطن المصري ، وهي ترجمة لخطوات الرئيس للارتقاء بحياة المواطن ، ورد علي أعداء الوطن في الداخل والخارج بأن هناك رئيس يستشعر بهموم المواطن ،ورسالة بأن القادم والمستقبل افضل ، بسلسة إجراءات منها حياة كريمه وتنمية الصعيد ورفع الحد الأدنى للأجور جميعها تؤكد أننا علي الطريق الصحيح.

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وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين بأن هدية الرئيس للمصريين في بداية عام 2022 سيكون لها مردود إيجابي علي الإنتاج وستنعكس علي حياة المواطنين ، وستسهم بشكل كبير ،دعم خطط الرئيس في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وتابع عبد العزيز بأن 100 مليون مصري ، خلف القيادة السياسية ، التي نجحت في كل المجالات الاقتصاديه والعسكرية ومايقوم به من دعم مظلة الحمايه الاجتماعيه بقرارات لايري فيها إلا مصلحه الوطن والمواطن.

النائب طارق عبد العزيز: قرارات السيسي ثورة اقتصادية للارتقاء بالأحوال المعيشيه للمواطن المصري

وكان الرئيس السيسي قد وجه بما يلي: برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي وكذلك إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.