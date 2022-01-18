علاء نبيل: كارلوس كيروش «جاهل في الكورة» ولا يملك أساسيات التدريب حالياً

/673384/علاء-نبيل-كارلوس-كيروش-جاهل-في-الكورة-ولا-يملك-أساسيات-التدريب-حاليا

أكد علاء نبيل، نجم منتخب مصر السابق، أنه لا ينظر للسيرة الذاتية للمدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، وهو مدرب عادي خالص.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كيروش غير متوقع واستحالة يكون معروف التشكيل الأساسي لمنتخب مصر ودي تغتبر "خيبة" والأمر دا غير جيد، والمدرب محير الناس كلها معاه".

وتابع "كارلوس كيروش بيعمل لغز مع الجماهير المصرية، واللي بيعمله دلوقت أسمة "جهل كروي" ومن المفترض أن يشارك كل لاعب في المكان الخاص به، ودايما بيعمل مشكلة في التشكيل".

وواصل "التوظيف خاطئ من المدرب وكمان مدرب المنتخب بيكون ليه عدد كبير من اللاعيبة، والمدرب مش عارف يعمل حاجة في الملعب، وبيعمل اي حاجة بتيجي على باله".

وتابع "مفيش حاجة اسمها في الكورة سهلة، ولعبت بغرور في البطولة علشان بطل أفريقيا، ولابد من احترام منتخب السودان في المباراة، والسودان ليها حظوظ في الصعود".

واختتم "فينجادا مالوش لازمة ومن المفترض أنه تم التعاقد معاه علشان يخطط للمسابقات، ولابد أن يكون هناك تواصل معه وكل بطولات الناشئين تقام بأمر غير قانوني والدوريات في الشباب قوانينها غير مفهومة".

كارلوس كيروش: نحترم السودان وهدفنا التأهل للأدوار الإقصائية في كأس أمم أفريقيا

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر أن الجميع مستعد لتقديم مباراة جيدة وممتازة أمام السودان في كأس أمم أفريقيا.

وأضاف كيروش خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة السودان "لدي ثقة كبيرة في لاعبي منتخب مصر من أجل تقديم مباراة عالمية والفوز على السودان قبل التواجد في الأدوار القادمة الصعبة".

وتابع "لدي تركيز شديد من أجل اختيار التشكيل الأفضل لمباراة السودان القادمة ونحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة والهدف دائما تقديم بطولة جيدة".

كأس أمم أفريقيا

وواصل "بالطبع سعيد بعدم وجود أي حالات كورونا داخل معسكر منتخب مصر وأتمنى أن يستمر الأمر حتى نهاية البطولة، ونستعد لمباراة السودان وتحقيق الفوز والتأهل للدور القادم".

واختتم "قدمنا مباراة جيدة أمام غينيا بيساو ونتمنى أن يستمر الأداء الممتاز خلال المباراة القادمة أمام السودان ونريد الظهور بشكل جيد".

عمرو السولية: هدف منتخب مصر الفوز بكأس أمم أفريقيا.. ومباراة السودان صعبة

تحدث عمرو السولية لاعب منتخب مصر، قبل مواجهة السودان في كأس أمم أفريقيا والمقرر إقامتها غداً الأربعاء.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة السودان "هدفنا التتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا من أجل إسعاد الجماهير المصرية، ونلعب دائما من أجل اللقب والمستوى يرتفع بشكل مستمر".

وتابع "من يتحدث على مباراة السودان بأنها ستكون سهلة فهذا أمر خاطئ، فهم لديهم فرصة الصعود للدور القادم أيضا ونحترم المنتخب السوداني ونلعب على الفوز فقط".

وواصل "نريد تقديم مباراة جيدة من أجل الصعود للدور القادم، والأهم التركيز في كل مباراة بعيداً عن الأدوار القادمة".