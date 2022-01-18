/673385/النائب-محمد-حمزة--رفع-الحد-الأدنى-للاجور-أحد-هدايا-الرئيس-للمصريين-فى-العام-الجديد

أشاد النائب محمد حمزه ، عضو مجلس الشيوخ ، بالقرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.

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مضيفًا أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية برفع الحد الادني للاجور الى ٢٧٠٠جنيه ادخل السعادة على نفوس المصريين جميعًا حتى يتمكنوا من مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب موجة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضح حمزه أن القرار تضمن أيضًا إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى، وبزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليار جنيه.

وأضاف حمزه أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بإعلان تعيين 30 ألف معلم سنويًا، لسد العجز في المعلمين، والتخديم على المنظومة التعليمية الجديدة ويعكس الاهتمام الرئاسي البالغ بتطوير المنظومة التعليمية، ويبرهن على أن التعليم مشروع دولة، توفر كل جهودها وإمكاناتها لإنجاحه، وبلوغ مصر المكانة المستحقة تعليميا.

النائب محمد حمزة : رفع الحد الأدنى للاجور أحد هدايا الرئيس للمصريين فى العام الجديد

وقال حمزه أن اعتماد حافز إضافى لتطوير المعلمين هو نقلة حقيقية على أرض الواقع، داعيا لمزيد من الخطوات في هذا التوجه الحميد، لأن التعليم هو العمود الفقري الحقيقي لتقدم الشعوب والأمم.