/673386/كارلوس-كيروش-يسخر-من-الاتحاد-الأفريقي-لكرة-القدم-ويؤكد-عدم-تسريب-تشكيل-منتخب-مصر

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه حزين من انتقادات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب طريقة لعب الفراعنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف كيروش خلال المؤتمر الصحفي عبر "بي إن سبورتس" "ليس من حق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم انتقاد طريقة اللعب الخاصة بنا، فأنا أحصل على راتبي من الاتحاد المصري لكرة القدم، وليس الكاف".

وواصل "سمعت أن الاتحاد الأفريقي يقول أننا نلعب بطريقة 5/5/0 وهذا أمر مثر للشفقة وهي من نكات كرة القدم، وليس من حق أي شخص انتقاد طريقة اللعب الخاصة بنا".

وتابع "لست مستعد لشرح تكتيكات كرة القدم للجميع ومن يريد الفهم يجب أن يتابع بشكل جيد ومتيقن، وإذا قمت بإعلان التشكيل قبل ساعة ونصف من المباراة سيذهب للفريق الخصم".

واختتم "أنصح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بجلب خبراء للتحليل الخاص بتشكيلة منتخب مصر، والعالم تغيير ومازال لانتقاد للمدربين بشكل مستمر وهذا أمر غير مفهوم، ودائما المدربين يتعرضوا للنقد".

عمرو السولية: هدف منتخب مصر الفوز بكأس أمم أفريقيا.. ومباراة السودان صعبة

تحدث عمرو السولية لاعب منتخب مصر، قبل مواجهة السودان في كأس أمم أفريقيا والمقرر إقامتها غداً الأربعاء.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة السودان "هدفنا التتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا من أجل إسعاد الجماهير المصرية، ونلعب دائما من أجل اللقب والمستوى يرتفع بشكل مستمر".

كأس أمم أفريقيا

وتابع "من يتحدث على مباراة السودان بأنها ستكون سهلة فهذا أمر خاطئ، فهم لديهم فرصة الصعود للدور القادم أيضا ونحترم المنتخب السوداني ونلعب على الفوز فقط".

وواصل "نريد تقديم مباراة جيدة من أجل الصعود للدور القادم، والأهم التركيز في كل مباراة بعيداً عن الأدوار القادمة".

فتحي مبروك يختار تشكيل منتخب مصر لمواجهة السودان في كأس أمم أفريقيا

تحدث فتحي مبروك، نجم الأهلي السابق عن مواجهة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويلعب منتخب مصر أمام السودان غداً الأربعاء في تمام التاسعة مساء في ثالث مباريات المجموعة الرابعة في الكان الأفريقي.

وتوقع فتحي مبروك تشكيل منتخب مصر لمواجهة السودان، والذي يحتاج فيه الفراعنة إلى الفوز من أجل التواجد في الدور القادم.

وفيما يلي تشكيل فتحي مبروك المتوقع لمنتخب مصر لمواجهة السودان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد

وزاد "عبد الله السعيد لابد أن يشارك في مركز صانع الألعاب وهو يستطيع الربط مع محمد صلاح وعمر مرموش، كذلك محمد عبد المنعم لاعب لديه هدوء داخل أرض الملعب".

وواصل "لابد أن يكون هناك ثقة في اللاعبين من جانب الجماهير والإعلام وأيضا الجهاز الفني، وقائمة منتخب مصر جيدة للغايةط.

واختتم "منتخب مصر يستطيع الذهاب للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، واللاعبين يعلموا قيمة البطولة بالنسبه للجماهير".