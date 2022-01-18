/673388/تشكيل-تشيلسي-لمواجهة-برايتون-في-الدوري-الإنجليزي

أعلن توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيلة فريقه لمواجهة برايتون ضمن مباريات الأسبوع الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويريد تشيلسي تحقيق الفوز خارج ملعبه من أجل محاولة اللحاقى بمانشستر سيتي الذي أنفرد مغرداً بصدارة جدول الترتيب، بينما يسعى برايتون لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما جاء برايتون تاسع التريتب ب، 28 من النقاط.

تشكيل تشيلسي لمواجهة برايتون

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: روديجير - تياجو - سيزار

خط الوسط: كالوم أودوي - جورجينيو - كانتي - ألونسو

خط الهجوم: ماونت - لوكاكو - زياش مثلث الهجوم

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 56نقطة

2- ليفربول 45 نقطة

3- تشيلسي 43 نقطة

4- وست هام 37 نقطة

5- أرسنال 53 نقطة

6- توتنهام 33 نقطة

7- مان يونايتد 33 نقطة

8-وولفرهامبتون 31 نقطة

9- برايتون 28 نقطة

10- ليستر سيتي 25 نقطة

11- كريستال بالاس 24 نقطة

12- ساوثتهامبتون 24 نقطة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

الجدير بالذكر أن حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً هام على حساب تشيلسي ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحفظ كيفين دي بروين الصدارة للسيتي بعدما ساهم في تسجيل هدف المباراة الوحيد والذي جاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وكانت المباراة قوية بين الفريقين وحقق السيتي الفوز بشق الأنفس وأضاع مهاجمو الفريق أهداف عديدة بجانب لاعبي تشيلسي لوكاكو وزياش.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد السيتي إلى 56 نقطة في صدارة الدوري بعدما لعب 22 مباراة.

بينما يأتي تشيلسي في المركز الثاني ولديه 43 نقطة بعدما لعب 22 مباراة أيضا.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن مسألة تجديد عقد محمد صلاح نجم الريدز لن تقام بسهولة كما يتوقع البعض.

وأضاف خلال خلال تصريحات قبل مباراة برينتفورد اليوم "جميعنا نعلم قيمة محمد صلاح وتجديد العقد يحتاج بعض الوقت وهناك مطالب للنادي وآخرى للاعب وأيضا وكبل أعماله".